Contra

¿Cuándo es Semana Santa 2026? En esta fecha comienzan las vacaciones

La Semana Santa 2026 se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril, según el calendario religioso./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 16:56 - 10 marzo 2026
La Semana Santa también marca el inicio de uno de los periodos vacacionales más relevantes del año

La Semana Santa 2026 es una de las celebraciones religiosas más importantes del calendario cristiano y también uno de los periodos vacacionales más esperados en México. Durante estos días, muchas familias aprovechan para viajar, descansar o participar en actividades religiosas.

En 2026, la Semana Santa se celebrará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril, periodo que incluye las principales fechas de la conmemoración cristiana que recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Las vacaciones escolares de Semana Santa comenzarán el 30 de marzo para estudiantes de educación básica en México./ Pixabay

Dentro de esta semana se encuentran dos de los días más representativos de la celebración: Jueves Santo y Viernes Santo, que en 2026 caerán el 2 y 3 de abril, respectivamente. Estas fechas suelen ser consideradas días de descanso o de actividades religiosas en distintas comunidades.

Además de su importancia religiosa, la Semana Santa también marca el inicio de uno de los periodos vacacionales más relevantes del año, especialmente para estudiantes de educación básica en México.

¿Cuándo comienzan las vacaciones de Semana Santa 2026?

De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) correspondiente al ciclo 2025-2026, las vacaciones de Semana Santa comenzarán el lunes 30 de marzo de 2026.

Durante Semana Santa miles de personas participan en actividades religiosas y tradiciones en distintas ciudades del país./ Pixabay

Este periodo vacacional se extenderá por dos semanas, por lo que los estudiantes regresarán a clases el lunes 13 de abril de 2026, según lo establecido en el calendario oficial.

Las vacaciones aplican principalmente para alumnos de preescolar, primaria y secundaria que estudian en escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo nacional.

Una de las temporadas de descanso más esperadas

La temporada de Semana Santa suele convertirse en uno de los momentos con mayor movimiento turístico en México, ya que muchas personas aprovechan estos días para visitar destinos de playa, pueblos mágicos o sitios religiosos.

También es una época en la que se realizan procesiones, representaciones religiosas y celebraciones tradicionales en diversas ciudades del país, lo que forma parte de las costumbres culturales de muchas comunidades.

Jueves Santo y Viernes Santo se celebrarán el 2 y 3 de abril de 2026./ Pixabay

Por ello, la Semana Santa no solo representa una fecha significativa para millones de creyentes, sino también un periodo de descanso y convivencia familiar que marca uno de los momentos más esperados del calendario anual.

