Rihanna abandona Los Ángeles tras tiroteo en su mansión de Beverly Hills

Rihanna vivió momentos de tensión en Los Ángeles luego de que su lujosa mansión en Beverly Crest fuera blanco de un tiroteo. Tras el incidente, la cantante fue vista abandonando la ciudad en un jet privado, lo que encendió las especulaciones sobre su seguridad.

De acuerdo con reportes de TMZ, la intérprete de Umbrella fue captada el pasado lunes 9 de marzo por la tarde mientras su equipo cargaba varias maletas en vehículos rumbo al aeropuerto de Van Nuys. Minutos después, la artista abordó un avión privado y despegó de la ciudad.

Hasta el momento no se ha confirmado si el viaje ya estaba programado o si Rihanna decidió salir de Los Ángeles tras el violento incidente ocurrido en su propiedad.

La cantante fue vista abandonando Los Angeles en un jet privado con rumbo desconocido / FB: @rihanna

Así ocurrió el ataque en la casa de Rihanna

El domingo, la residencia de la cantante se convirtió en escenario de un episodio alarmante cuando una mujer identificada como Ivanna Lissete Ortiz, de aproximadamente 30 años, llegó al lugar y disparó al menos diez veces contra la propiedad desde un automóvil Tesla.

Tras el ataque, la sospechosa huyó del sitio, pero fue localizada horas después en un centro comercial a unos 12 kilómetros de la mansión, donde finalmente fue detenida por las autoridades.

Según los reportes policiales, Rihanna se encontraba dentro de la residencia cuando ocurrió el ataque, por lo que la agresora fue acusada de intento de homicidio.

Una mujer disparó en al menos 10 ocasiones contra la mansión de la cantante con ella adentro / FB: @rihanna

Sospechosa tenía historial legal y mensajes alarmantes

Las investigaciones revelaron que Ortiz, originaria de Orlando, Florida, había publicado previamente mensajes inquietantes en redes sociales en los que mencionaba a la cantante.

Además, cuenta con antecedentes legales que incluyen acusaciones por violencia doméstica, conducción imprudente, incumplimiento de libertad condicional y disputas por la custodia de su hijo.

Actualmente permanece detenida mientras continúan las investigaciones, con una fianza fijada en 10 millones de dólares. Hasta ahora, Rihanna no ha emitido ninguna declaración pública sobre lo ocurrido.