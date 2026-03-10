Atlético de Madrid aplasta sin piedad al Tottenham en la Ida de los Octavos de Champions League

Atletico de Madrid se llevó la victoria en el partido de Ida de los Octavos de Final de UEFA Champions League ante Tottenham por 5 a 2. Los colchoneros superaron ampliamente en el partido al equipo inglés que solo pudo defenderse tras haber recibido cuatro goles.

Antoine Griezmann anotó ante Tottenham l AP

Tottenham llegó al encuentro en un contexto muy complicado pues en la Premier League está actualmente peleando por mantener la categoría y sobretodo por demostrar que en caso de salvarla, la merezca.

Los colchoneros no tuvieron piedad de los Spurs y comenzaron poniendo el primer tanto de forma temprana. Llorente aprovechó un error en la salida de parte del arquero Kinsky del Tottenham y no dudó en rematar solo ante falta de marca.

Pocos minutos después apareció Antoine Griezmann quien recibió un balón después de un despeje equivocado del central de Tottenham, encaró solo al portero Kinsky y colocó el segundo gol en el marcador.

Kinsky cometíó otro error en el partido que fue aprovechado por Julián Álvarez quien puso el tercer gol para Atlético de Madrid. Kinsky poco después fue sustituido en la portería del Tottenham y salió rumbo a lo vestidores entre lágrimas.

Julián Álvarez marcó doblete en la victoria del Atlético de Madrid| AP

Vicario entro para sustituir a Kinsky quien ya había cometido dos errores que terminaron en goles por parte del rival. Ahora venía el turno de Vicario. Se venía un tiro libre seguido de un cabezazo que Vicario rechazaba pero el rebote le quedaba a Julián Álvarez y ponía el cuarto para el Atleti.

La noche se iluminaba un poco cuando apareció Pedro Porro y en una jugada uno contra uno puso apenas el primer tanto para el conjunto inglés. El partido permaneció 4-1 durante la primera mitad.

Pedro Porro anotó uno de los tantos del Tottenham| AP

Segundo tiempo Atlético de Madrid vs Tottenham

El partido bajó las revoluciones aunque el dominio seguía siendo por parte de los rojiblancos. La presión constante seguía metiéndo en problemas a los Spurs quienes no podìan cerrar los espacios de cara al arco rival.