“El que gane será una superestrella”: Benavidez y ‘Zurdo’ Ramírez calientan su pelea
Todo mundo sabe que cuando dos mexicanos se suben al ring, hay garantía de guerra, y esta promete ser inolvidable. En un duelo de viejos conocidos, el campeón de la AMB y la OMB, Gilberto “El Zurdo” Ramírez (48-1, 30 KO’s), expondrá sus coronas del peso crucero ante el campeón semipesado David Benavidez (31-0, 25 KO’s), en un choque de alto voltaje.
Durante una edición especial del tradicional Martes de Café del Consejo Mundial de Boxeo, el “Monstruo Mexicano” y el “Zurdo” se vieron las caras por primera vez desde que la pelea se hizo oficial, protagonizando un cordial frente a frente, aunque con varios dardos lanzados en declaraciones.
Este combate ofrece mucho más que dos títulos mundiales y un cinturón conmemorativo: el ganador se perfilará como la nueva gran figura del boxeo mexicano, en un momento de transición tras la caída de Saúl Canelo Álvarez. La pelea se celebrará en la imponente T-Mobile Arena, en Las Vegas, durante la emblemática semana del 5 de mayo.
“Esa es la meta: convertirme en la nueva cara del boxeo, adueñarme de estas fechas (5 de mayo y 15 de septiembre) y representar a México como se debe”, aseguró el púgil mazatleco, confiado en sus cualidades para salir con la mano en alto. “Mi estilo es perfecto para vencerlo: inteligencia, pegada y estrategia; tengo todo a mi favor”.
Benavidez y Ramírez se conocen a la perfección. Durante más de una década compartieron gimnasio y protagonizaron intensas sesiones de sparring que, según ambos, parecían auténticas peleas de campeonato.
“El que gane esta pelea será una superestrella."
"Yo estoy listo para conquistar estos títulos y convertirme en la cara del boxeo”, sentenció el mexicoamericano. “Él sabe muy bien de lo que soy capaz arriba del ring. Fueron diez años entrenando juntos, nos conocemos a fondo y sabe que soy un guerrero”. Incluso bromeó sobre sus antecedentes compartidos: “Si ahora peleamos en PPV es porque aquellos sparrings también parecían de pago por evento”.
Ambos pugilistas atraviesan el mejor momento de sus carreras. El “Zurdo” ya probó el nivel de la élite ante Dmitry Bivol, experiencia que, pese a la derrota, fortaleció su boxeo y lo impulsó a encadenar cuatro triunfos consecutivos para conquistar los títulos crucero de la AMB y la OMB.
Por su parte, el “Bandera Roja” presume un invicto impecable, campeonatos mundiales en dos divisiones y un ascenso constante en busca de desafíos mayores, siendo Ramírez el reto más exigente de su trayectoria. Benavidez nació en Estados Unidos, pero de raíces mexicanas por parte de su padre, y quiere demostrar arriba del ring que su sangre también es tricolor.