“El que gane será una superestrella”: Benavidez y ‘Zurdo’ Ramírez calientan su pelea

Benavidez y Ramírez se vieron las caras | X @GoldenBoyBoxing
Benavidez y Ramírez se vieron las caras | X @GoldenBoyBoxing
Mario Ángel Guzmán Domínguez 16:51 - 10 marzo 2026
Gilberto “El Zurdo” Ramírez y David Benavidez se vieron las caras a dos meses de su pelea

Todo mundo sabe que cuando dos mexicanos se suben al ring, hay garantía de guerra, y esta promete ser inolvidable. En un duelo de viejos conocidos, el campeón de la AMB y la OMB, Gilberto “El Zurdo” Ramírez (48-1, 30 KO’s), expondrá sus coronas del peso crucero ante el campeón semipesado David Benavidez (31-0, 25 KO’s), en un choque de alto voltaje.

Durante una edición especial del tradicional Martes de Café del Consejo Mundial de Boxeo, el “Monstruo Mexicano” y el “Zurdo” se vieron las caras por primera vez desde que la pelea se hizo oficial, protagonizando un cordial frente a frente, aunque con varios dardos lanzados en declaraciones.

Benavidez se verá las caras con Zurdo Ramírez | X @GoldenBoyBoxing

Este combate ofrece mucho más que dos títulos mundiales y un cinturón conmemorativo: el ganador se perfilará como la nueva gran figura del boxeo mexicano, en un momento de transición tras la caída de Saúl Canelo Álvarez. La pelea se celebrará en la imponente T-Mobile Arena, en Las Vegas, durante la emblemática semana del 5 de mayo.

“Esa es la meta: convertirme en la nueva cara del boxeo, adueñarme de estas fechas (5 de mayo y 15 de septiembre) y representar a México como se debe”, aseguró el púgil mazatleco, confiado en sus cualidades para salir con la mano en alto. “Mi estilo es perfecto para vencerlo: inteligencia, pegada y estrategia; tengo todo a mi favor”.
El Zurdo Ramírez es nombrado Campeón Supermedio tras vencer a Abraham | AP

Benavidez y Ramírez se conocen a la perfección. Durante más de una década compartieron gimnasio y protagonizaron intensas sesiones de sparring que, según ambos, parecían auténticas peleas de campeonato.

“El que gane esta pelea será una superestrella."

"Yo estoy listo para conquistar estos títulos y convertirme en la cara del boxeo”, sentenció el mexicoamericano. “Él sabe muy bien de lo que soy capaz arriba del ring. Fueron diez años entrenando juntos, nos conocemos a fondo y sabe que soy un guerrero”. Incluso bromeó sobre sus antecedentes compartidos: “Si ahora peleamos en PPV es porque aquellos sparrings también parecían de pago por evento”.

David Benavidez | AP

Ambos pugilistas atraviesan el mejor momento de sus carreras. El “Zurdo” ya probó el nivel de la élite ante Dmitry Bivol, experiencia que, pese a la derrota, fortaleció su boxeo y lo impulsó a encadenar cuatro triunfos consecutivos para conquistar los títulos crucero de la AMB y la OMB.

Por su parte, el “Bandera Roja” presume un invicto impecable, campeonatos mundiales en dos divisiones y un ascenso constante en busca de desafíos mayores, siendo Ramírez el reto más exigente de su trayectoria. Benavidez nació en Estados Unidos, pero de raíces mexicanas por parte de su padre, y quiere demostrar arriba del ring que su sangre también es tricolor.

Boxeo
