Canelo Álvarez le resta importancia a David Benavidez y su pelea en mayo

La tradicional fecha del 2 de mayo, una de las más importantes para el boxeo mexicano en Estados Unidos, tendrá un giro inesperado en 2026. Esta vez, Saúl 'Canelo' Álvarez no encabezará la cartelera debido a una lesión que lo obligará a pausar su carrera durante varios meses, dejando libre un espacio que rápidamente fue ocupado por otra pelea de alto impacto.

El propio Canelo confirmó que su ausencia se debe a que fue operado del codo izquierdo, por lo que necesita tiempo para recuperarse por completo. Además, tras perder en septiembre todos sus títulos ante Terence Crawford, el tapatío no volvería al ring hasta dentro de un año, en una pelea que ya tendría fecha tentativa para septiembre.

Canelo Álvarez previo a una pelea | IG: @canelo

De acuerdo con lo que se ha informado, Canelo regresaría el 12 de septiembre en Arabia Saudita, aunque todavía no se ha confirmado quién será su rival. Sin embargo, el hecho de que su vuelta sea en una sede internacional marca un cambio importante en su agenda, alejándolo de la tradicional función de mayo en Las Vegas.

En declaraciones recientes, el campeón mexicano dejó claro que su prioridad es recuperarse y no pelear antes de tiempo. "Realmente no me interesa quién se quede con la fecha. No, en mayo no. Necesito recuperarme de mi codo. Voy a estar bien en septiembre", expresó, dejando en evidencia que no se siente presionado por perder protagonismo en ese fin de semana.

Canelo Álvarez | IMAGO7

David Benavidez vs Gilberto Ramírez encabezará el 2 de mayo en Las Vegas

Con el sábado 2 de mayo prácticamente "desierto" tras la baja del mexicano, los organizadores decidieron no dejar vacante una fecha tan atractiva para el público. Por ello se programó el combate entre David Benavidez y Gilberto 'Zurdo' Ramírez, una pelea que promete generar atención inmediata por el nivel de ambos y el contexto en el que se da.

La pelea se realizaría en Las Vegas, ciudad que suele ser sede de las funciones más grandes del boxeo en esas fechas. Para Benavidez, es una oportunidad clave de consolidarse como figura principal, mientras que para Ramírez representa un reto importante para mantenerse en la élite y pelear por objetivos mayores.

Aunque la ausencia de Canelo suele ser un tema inevitable, todo indica que a Benavidez no le preocupa ocupar el lugar mediático del tapatío. La pelea se perfila como un evento estelar por mérito propio, especialmente porque ambos boxeadores tienen estilos ofensivos que suelen garantizar espectáculo.

David Benavidez | AP

Canelo Álvarez regresaría en septiembre y su rival aún no está confirmado