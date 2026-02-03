Revis Island: entender la posición como lo hizo Darrelle Revis

Las posiciones más llamativas se llevan por siempre los reflectores, y el futbol americano no es la excepción a la regla. Los mariscales de campo casi se llevan los reflectores, pero en la historia de la NFL han existido jugadores que, pese a no ser el centro de atención, lograron redefinir por completo su posición; uno de los mejores ejemplos fue Darrelle Revis.

El esquinero no era una solución cuando fue seleccionado por los New York Jets, sino una apuesta. Pero antes de contar la historia de Revis en la Gran Manzana, tenemos que repasar parte de su vida, marcada por esfuerzo, sudor, pero -sobre todo- mucho estudio para entender su posición.

Darrelle Revis de los Jets y Greg Jennings de Empacadores | AP

Nació en 1985, en Aliquippa, Pennsylvania, mismo lugar que también vio nacer y criar a Mike Ditka y Tony Dorsett. Lugar de acero. Lugar de lucha. Lugar en el que los niños aprenden primero a pelar antes que a caminar.

Revis fue a la Universidad de Pittsburgh y desde sus épocas colegiales deslumbró al mundo con su talento. No era bueno, ¡era muy bueno! Sin embargo, pese a todo, los scouts no se animaron mucho con él, hasta que un equipo con ganas de trascender después de años de calvario lo buscó, ¿quién fue? Los Jets que comentamos arriba.

Sammy Watkins y Darrelle Revis durante una jugada | AP

¿Cómo se ganó el apodo de Revis Island?

Como un volcán a punto de hacer erupción, Darrelle Revis explotó con su primera declaración en la Gran Manzana: "no soy esquinero". Y en parte tuvo razón, pues el mejor que nadie demostró que su capacidad iba más allá, que no solo iba a proteger una zona determinada del emparrillado, sino que iba a meterse en la cabeza de sus rivales.

Su temporada de novato fue sólida, pero lo más espectacular de él no eran los números, sino la manera en la que defendía. Revis estudió a cada uno de sus rivales de una manera que, a decir verdad, se puede considerar hasta enfermiza. Apuntó todos los movimientos para ser el mejor y una de sus obras cumbres fue ante los New England Patriots, ante Randy Moss.

Darrelle Revis en su presentación oficial | AP

Darrelle Revis notó que el receptor hacía un imperceptible movimiento con los hombros antes de un go route, lo que le permitió anticiparse e interceptar a Tom Brady. Sí, Davis interceptó al considerado mejor de todos los tiempos, defendiendo a uno de los más grandes de la posición.

Sin embargo, el punto más grande de su carrera fue en el 2009, cuando los Jets tuvieron a la mejor defensiva de la NFL y Darrelle se ganó su apodo de Revis Island. Limitó a jugadores como Andre Johnson, Randy Moss, Justi Gage con menos de 40 yardas y cinco recepciones, además de una estadística de escándalo.

Revis tuvo seis intercepciones, 31 pases defendidos y la escandalosa cantidad de cero touchdowns permitidos, algo completamente imposible. De ahí el apodo, pues muchos quarterbacks prefirieron buscar a otros receptores antes de los que defendía Darrelle, pues al igual que una isla desierta, el receptor se encontraba sólo. Completamente olvidado.

Darrelle Revis y algunos de sus mejores números | @DraftKings

El legado de Darrelle Revis

Darrelle Revis cambió por completo la posición de esquinero, no robaba balones como un enfermo, pero sí defendía como si su vida dependiera de ello. Al final entró al Salón de la Fama y ganó un anillo con los New England Patriots, pero para definir a Revis, hay que recordar unas palabras de Tom Brady.