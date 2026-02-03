NFL y TelevisaUnivision anuncian extensión en alianza de transmisión

La NFL volverá a México a partir de 2026 como parte de un acuerdo multianual por tres años, noticia que fue revelada en el marco del Super Bowl 60 por Arturo Olivé, Director General de NFL México. El anuncio incluye no solo el regreso de los partidos de temporada regular al Estadio Banorte, sino también la extensión de la alianza de transmisión con TelevisaUnivision.

La noticia que millones de aficionados mexicanos esperaban finalmente se cumplió. La NFL regresa al Coloso de Santa Úrsula y, además, reafirma su compromiso con el mercado mexicano al garantizar la transmisión de los partidos por televisión abierta, ampliando el alcance del producto en el país.

NFL en México | AP

¿Qué dijo Arturo Olivé?

"El Estadio Banorte ha sido sede de momentos increíblemente memorables en nuestra historia internacional, y regresar a este recinto subraya nuestro compromiso con el crecimiento del deporte a todos los niveles en nuestro país. También nos complace extender y ampliar nuestra alianza de transmisión con TelevisaUnivision, lo que garantiza que los aficionados en todo México tendrán un mayor acceso a la programación de la NFL a través de Canal 5 y Canal NU9VE. Es un momento emocionante para la NFL en México y esperamos seguir aprovechando este impulso en los próximos años", señaló Olivé.

El regreso de los partidos de temporada regular a la Ciudad de México se suma a la trayectoria internacional de la Liga, que ya ha disputado cinco encuentros en el Estadio Banorte en los años 2005, 2016, 2017, 2019 y 2022, cuatro de ellos oficiales.

NFL regresará a México | IMAGO7

El poder de la NFL en México

México cuenta con más de 40 millones de aficionados, la mayor base de fans de la NFL fuera de Estados Unidos, y alberga una oficina de la Liga desde 1998.

En este contexto, la NFL continuará fortaleciendo su presencia durante todo el año a través de iniciativas para aficionados, el desarrollo del NFL Flag, programas de impacto social y el crecimiento del deporte en todos sus niveles.

NFL en México | AP

Actualmente, 10 equipos de la NFL cuentan con derechos de comercialización en México como parte del Programa de Mercados Globales, una iniciativa que permite a los clubes construir presencia de marca y afición fuera de Estados Unidos mediante eventos, activaciones y oportunidades comerciales.

Con el regreso de México al calendario, la NFL tendrá nueve juegos internacionales, distribuidos de la siguiente manera: