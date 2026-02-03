¿Por fin encuentra equipo? James Rodríguez fue ofrecido a club en Argentina

James Rodríguez dejó de ser jugador de León antes del Clausura 2026, esperando una mejor oportunidad derivada a su gran talento. Sin embargo, su edad y diversos temas más hacen que su fichaje sea de alto riesgo, aunque un equipo argentino ya tanteó su llegada.

Con información de César Luis Merlo, el futbolista colombiano fue ofrecido a Platense, equipo argentino y, aunque la decisión aún no es oficial, el Calamar evaluará la situación. La directiva analizará seriamente la situación, pues James es un pez gordo de cara al Mundial 2026.

James Rodríguez, en su etapa con León | IMAGO7

¿James Rodríguez encontrará estabilidad?

Pese a que el talento del mediocampista colombiano no está en duda, las grandes interrogantes son sus altibajos, ya sea por lesiones u otras situaciones. James Rodríguez tuvo buenos momentos con los Panzas Verdes, pero nunca pudo terminar por asentarse en México.

Además, diversos reportes desde Colombia señalaron que la prioridad de James era encontrar equipo, para llegar en forma al Mundial 2026. Sin embargo, el exjugador del Real Madrid fue rechazado por Liga de Quito y Barcelona de Guayaquil; además de negarse a jugar en su país natal.

James Rodríguez con la playera de Colombia, su país natal | MEXSPORT

El destino de James: Argentina

Platense no fue el único equipo al que James fue ofrecido, pues Estudiantes de la Plata también tuvo acercamientos. Sin embargo, el Calamar es el favorito para quedarse con los servicios del mediocampista de 34 años.

James Rodríguez ya tuvo una primera aventura en el balompié argentino, con Banfield. Después de su paso por Envigado, su primer club, el Taladro apareció en la carrera del colombiano, para ser un referente de dicho club.

Con el equipo de la provincia de Buenos Aires, James jugó un total de 50 partidos y anotó 10 goles, además de repartir siete asistencias. Sus destacadas participaciones despertaron el interés del Porto, quien lo llevó a cumplir el sueño europeo, ¿el resto? Es historia.