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Futbol

“Donde no llegan las piernas, llega el corazón”: Pizarro tras remontada histórica

Guido Pizarro habló en conferencia de prensa tras remontada de Tigres | MEXSPORT
Guido Pizarro habló en conferencia de prensa tras remontada de Tigres | MEXSPORT
Ricardo Olivares 22:48 - 19 marzo 2026
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El entrenador de Tigres destacó el accionar de su equipo ante Cincinnati

Luego de conseguir una remontada histórica el entrenador de Tigres, Guido Pizarro reconoció el trabajo de sus jugadores al obtener el pase a los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

“Creo que siempre lo digo, confío mucho en mi plantel, confío mucho en mis jugadores. Sé el sentido de pertenencia que tienen, sé lo que quieren al club, las ganas de hacer las cosas bien. Era difícil, pero confiaba plenamente que podíamos hacer un partido como el de hoy.”

Guido Pizarro destacó el accionar de sus jugadores | MEXSPORT

Pizarro también agradeció el apoyo de la afición durante el partido en la cancha del “Volcán”.

“Una alegría enorme por lograr el resultado, por cómo se dio al final, creo que es la esencia de este club, de la gente y lo que intentamos día a día era representar esa historia y esos valores independientemente de los resultados que nos toca aportar.

"Pero creo que lo más importante como siempre es la formas, que la gente siente identificada, que bueno, hoy es la mejor noche para recordar por el trabajo de los jugadores, porque sabían que tenían que hacer este partido y regalárselo a la gente.”

Rodrigo Aguirre marcó el cuarto gol para Tigres ante Cincinnati | MEXSPORT
Rodrigo Aguirre marcó el cuarto gol para Tigres ante Cincinnati | MEXSPORT

El DT argentino no dejó aún lado el regreso de Fernando Gorriarán, quien convirtió el gol de la victoria para Tigres en los minutos finales.

“Sí, con respecto a Gorri, él es un chico que quiere mucho al club, es de los líderes, es el capitán, pero no solamente por lo que hace en el campo, sino por lo implicado que está con nuestra institución, por lo que quiere al club y bien merecido. Hasta ayer lo estábamos probando, él tenía muchas ganas de estar, de apoyar, de ayudar, siempre sin arriesgar, sabíamos que podía jugar, pero a veces donde no llegan las piernas llega el corazón, él tiene un corazón muy grande, quiere ayudar y es todo mérito de él.”

Fernando Gorriarán celebra en el partido entre Tigres y FC Cincinnati | MEXSPORT
Fernando Gorriarán celebra en el partido entre Tigres y FC Cincinnati | MEXSPORT
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