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Futbol

Con gol de último minuto, Tigres elimina a FC Cincinnati de la Concachampions

Fernando Gorriarán celebra en el partido entre Tigres y FC Cincinnati | MEXSPORT
Fernando Gorriarán celebra en el partido entre Tigres y FC Cincinnati | MEXSPORT
Ricardo Olivares 21:22 - 19 marzo 2026
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Fernando Gorriarán apareció en el último minuto de la compensación para sentenciar la goleada

Tigres protagonizó una noche épica en el Estadio Universitario al remontar un marcador adverso y avanzar a los cuartos de final de la Copa de Campeones Concacaf tras vencer 5-1 al FC Cincinnati en el juego de vuelta de los Octavos de Final.

Rodrigo Aguirre y Ozziel Herrera en celebración de gol ante FC Cincinnati | IMAGO 7
Rodrigo Aguirre y Ozziel Herrera en celebración de gol ante FC Cincinnati | IMAGO 7

El conjunto felino llegó con desventaja de 0-3 en el global, pero desde los primeros minutos mostró una postura ofensiva. Apenas al minuto cinco, Rodrigo Aguirre abrió el marcador al empujar el balón dentro del área tras un servicio por línea de fondo de Jesús Garza.

La presión continuó y al 10’, Ozziel Herrera marcó el segundo con un disparo cruzado de pierna derecha dentro del área, encendiendo aún más a la afición. Tigres siguió insistiendo y al 35’, Vladimir Loroña probó con un disparo que se fue por un costado, cerrando así una primera mitad dominada por los locales.

Para el complemento, Tigres no bajó la intensidad. Al 47’, nuevamente Ozziel Herrera firmó su doblete con un golazo desde fuera del área que significó el 3-0 e igualó el global. Dos minutos después, al 49’, Rodrigo Aguirre hizo estallar el estadio con un espectacular gol de tijera para el 4-0, consumando momentáneamente la remontada.

Rodrigo Aguirre marcó el cuarto gol para Tigres ante Cincinnati | MEXSPORT
Rodrigo Aguirre marcó el cuarto gol para Tigres ante Cincinnati | MEXSPORT

Sin embargo, el Cincinnati reaccionó al 65’, cuando Kevin Denkey descontó con un remate de cabeza dentro del área, complicando nuevamente el panorama para los felinos. Tigres no dejó de buscar el pase y al 73’ estuvo cerca de recuperar la ventaja en el global, pero un disparo de Ozziel Herrera en el área chica se estrelló en el travesaño.

Denkey en celebración en la visita de FC Cincinnati ante Tigres | MEXSPORT
Denkey en celebración en la visita de FC Cincinnati ante Tigres | MEXSPORT

Ya en tiempo agregado, al 99’, Fernando Gorriarán apareció con el gol definitivo para el 5-1, sellando una remontada histórica y asegurando el pase a la siguiente ronda. Con este resultado, Tigres avanza a los cuartos de final, donde se medirá al Seattle Sounders en busca de seguir su camino en el torneo internacional.

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