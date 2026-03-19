'Memote' Martínez y Angulo, las novedades en la convocatoria de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana ya tiene lista su convocatoria para la próxima Fecha FIFA, en la que enfrentará a Portugal y Bélgica. El técnico Javier Aguirre llamó a 26 futbolistas que trabajarán en el CAR con la mira puesta en estos compromisos de preparación.

Más allá de la base consolidada, hay nombres que llaman la atención y que se convierten en las principales sorpresas de la lista.

Jesús Angulo con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Uno de ellos es Jesús Angulo, jugador de Tigres. El futbolista suma 508 minutos en 8 partidos disputados, cinco de ellos como titular. Otra de las apuestas es Denzell García, mediocampista de FC Juárez que ha sido indiscutible en su equipo.

Registra 10 partidos jugados, todos como titular, acumulando 857 minutos, lo que respalda su inclusión como una de las caras nuevas a seguir.

Denzell García en entrenamiento con la Selección Mexicana | IMAGO 7

El caso de Guillermo Martínez también genera conversación. El delantero de Pumas UNAM ha tenido participación limitada, con 9 encuentros disputados, apenas uno como titular, 239 minutos y dos goles, cifras discretas pero suficientes para recibir la oportunidad.

Estas decisiones también reflejan la intención de Javier Aguirre de ampliar el abanico de opciones y observar jugadores en contextos internacionales exigentes.

Guillermo Martínez con la Selección Mexicana en un partido amistoso | IMAGO 7