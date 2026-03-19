Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

'Memote' Martínez y Angulo, las novedades en la convocatoria de la Selección Mexicana

Jesús Angulo en celebración con Tigres en la Liga MX | IMAGO 7
Jesús Angulo en celebración con Tigres en la Liga MX | IMAGO 7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 16:29 - 19 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El delantero de Pumas y el jugador de Tigres son dos de las sorpresas que tuvo la lista de Javier Aguirre

La Selección Mexicana ya tiene lista su convocatoria para la próxima Fecha FIFA, en la que enfrentará a Portugal y Bélgica. El técnico Javier Aguirre llamó a 26 futbolistas que trabajarán en el CAR con la mira puesta en estos compromisos de preparación.

Más allá de la base consolidada, hay nombres que llaman la atención y que se convierten en las principales sorpresas de la lista.

Jesús Angulo con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Jesús Angulo con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Uno de ellos es Jesús Angulo, jugador de Tigres. El futbolista suma 508 minutos en 8 partidos disputados, cinco de ellos como titular. Otra de las apuestas es Denzell García, mediocampista de FC Juárez que ha sido indiscutible en su equipo.

Registra 10 partidos jugados, todos como titular, acumulando 857 minutos, lo que respalda su inclusión como una de las caras nuevas a seguir.

Denzell García en entrenamiento con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Denzell García en entrenamiento con la Selección Mexicana | IMAGO 7

El caso de Guillermo Martínez también genera conversación. El delantero de Pumas UNAM ha tenido participación limitada, con 9 encuentros disputados, apenas uno como titular, 239 minutos y dos goles, cifras discretas pero suficientes para recibir la oportunidad.

Estas decisiones también reflejan la intención de Javier Aguirre de ampliar el abanico de opciones y observar jugadores en contextos internacionales exigentes.

Guillermo Martínez con la Selección Mexicana en un partido amistoso | IMAGO 7
Guillermo Martínez con la Selección Mexicana en un partido amistoso | IMAGO 7

Con rivales como Portugal y Bélgica, el margen de error es mínimo, por lo que cada minuto será clave para quienes buscan consolidarse con miras al Mundial 2026.

Últimos videos
Lo Último
17:29 “Chiquis Sin Filtro” regresa: la cantante revela su sueño de ser madre
17:04 ¿MUNDIAL 2026 GRATIS TRANSMITIDO EN YOUTUBE?
17:00 Presidenta de Madrid rechaza pedir perdón a México por La Conquista ¡Estos son sus motivos!
16:59 Cemex cumple 120 años: la historia detrás de las obras que transformaron México
16:55 ¡Oficial! El futbol profesional regresará a Veracruz
16:45 Colegio de Bachilleres se va a huelga y deja sin clases a miles en CDMX
16:39 Mi Beca para Empezar: esta es la fecha para el octavo pago para estudiantes
16:32 Luis Cárdenas desconsolado tras la eliminación de Rayados en Concachampions
16:29 'Memote' Martínez y Angulo, las novedades en la convocatoria de la Selección Mexicana
16:28 FIFA sanciona a la Federación Israelí tras solicitud de Palestina
Tendencia
1
Futbol ¡El nuevo líder! Chivas golea a León y regresa a lo más alto de la clasificatoria
2
Futbol ¡Encienden la Concachampions! Toluca golea a San Diego y se mete en los Cuartos de Final
3
Futbol ¡Vuelan a Cuartos! América derrotó a Philadelphia con un sufrido 2-1 global
4
Futbol Concacaf Champions Cup 2026: Así se jugarán los Cuartos de Final
5
Contra Marcela Mistral pone freno al ‘hate’ tras vencer a Karely Ruiz: “pido que se detengan las burlas”
6
Futbol ¡Messi no vendrá a México! Nashville, con gol de visitante, elimina a Inter Miami
Te recomendamos
“Chiquis Sin Filtro” regresa: la cantante revela su sueño de ser madre
Contra
19/03/2026
“Chiquis Sin Filtro” regresa: la cantante revela su sueño de ser madre
¿MUNDIAL 2026 GRATIS TRANSMITIDO EN YOUTUBE?
Futbol Internacional
19/03/2026
¿MUNDIAL 2026 GRATIS TRANSMITIDO EN YOUTUBE?
Presidenta de Madrid rechaza pedir perdón a México por La Conquista ¡Estos son sus motivos!
Contra
19/03/2026
Presidenta de Madrid rechaza pedir perdón a México por La Conquista ¡Estos son sus motivos!
Cemex celebra 120 años de historia | CEMEX
Especiales
19/03/2026
Cemex cumple 120 años: la historia detrás de las obras que transformaron México
El remodelado Estadio Luis Pirata Fuente albergará al nuevo equipo | CPATURA
Futbol
19/03/2026
¡Oficial! El futbol profesional regresará a Veracruz
Colegio de Bachilleres se va a huelga y deja sin clases a miles en CDMX
Contra
19/03/2026
Colegio de Bachilleres se va a huelga y deja sin clases a miles en CDMX