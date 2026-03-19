Guido Pizarro adelanta remontada ante Cincinnati y la historia de Tigres lo respalda

Confían en la voltereta. Pese a tener una triste presentación en el partido de Ida de los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf, Tigres no baja los brazos y su entrenador asegura que pueden darle vuelta a la página y remontar frente a Cincinnati.

En el primer partido el equipo de la Major League Soccer tomó una ventaja de 3-0 en la serie. Ante esta situación el cuadro felino tiene la misión de anotar al menos tres goles sin recibir ninguno para extender la serie a tiempos extra o cuatro para poder terminarlo en los primeros 90 minutos.

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Guido Pizarro adelanta una remontada

A pesar de la dificultad, el entrenador del cuadro felino, Guido Pizarro mantiene la fe en la capacidad de su equipo para lograr la hazaña.

"Si hay un equipo que puede remontar, somos nosotros", declaró contundentemente Pizarro en la conferencia de prensa previa al enfrentamiento en el Volcán.

Guido Pizarro en el Tigres vs Santos Laguna l IMAGO7

Remontadas de Tigres

La confianza de Pizarro viene fundamentada en logros históricos del equipo. De hecho, hace sólo un par de meses lograron reponerse a una diferencia de tres goles en la Liguilla de la Liga MX. Pese a caer 3-0 ante Tijuana, los dirigidos por Pizarro lograron golear 5-0 en casa y avanzar a la siguiente ronda.

Además, el conjunto felino ya sabe lo que es eliminar a Cincinnati en un Champions Cup. Tan sólo la temporada pasada, el conjunto felino logró dejar en el camino al estadounidense tras golearlo 4-1 en casa avanzando 5-2 en el marcador global.

Ahora deberá ganar 3-0 para mandar el partido a tiempos extra y penales o 4-0 o una mayor diferencia para poder avanzar. En caso de Cincinnati marque un gol, sólo la victoria por marcador global le daría la clasificación a Cuartos a Tigres.

Equipo de Tigres tras caer en la Liga de Campeones de la CONCACAF | MEXSPORT

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