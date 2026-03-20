Expiloto de Fórmula 1 lanza dura crítica a Checo Pérez por su incidente con Bottas en China

El Gran Premio de China, segundo compromiso de la Temporada 2026 de la Fórmula 1, apenas comenzaba cuando Sergio 'Checo' Pérez, en un intento de adelantamiento, impactó el monoplaza de su compañero Valtteri Bottas. Aunque el piloto mexicano asumió la responsabilidad y se disculpó con el finlandés tras la carrera, las críticas no tardaron en llegar.

Uno de los cuestionamientos más duros llegó por parte de Jolyon Palmer, ex piloto de Renault y actual analista de F1 TV. Durante el análisis posterior a la carrera, Palmer no se guardó nada y describió la maniobra de Pérez como "realmente mala" y poco inteligente, considerando la posición de salida del equipo.

Valtteri Bottas y Checo Pérez, en China | @SChecoPerez

¿Qué dijo Palmer sobre Checo Pérez?

El analista consideró que Pérez Mendoza fue demasiado ingenuo al pensar que podía superar a Bottas en la curva. Sobre todo, destacó que para Cadillac, por ahora, la prioridad es que los dos autos finalicen la carrera, principalmente después de que el finlandés quedó fuera en el Gran Premio de Australia. Por ello, consideró innecesario el intento de Checo.

"Es una tontería, y decir que es una tontería es ser generoso", sentenció el británico. "Cadillac solo quiere llegar al final de la carrera. Entonces, ¿por qué un piloto que sale último intenta la maniobra más audaz por el interior a mitad de la curva?".

Checo Pérez debe enfocarse en terminar la carrera

Palmer destacó que ambos pilotos tuvieron fortuna al poder continuar en la carrera sin daños graves. Sin embargo, advirtió sobre las posibles consecuencias si un incidente similar se repite en el futuro, especialmente para un equipo como Cadillac que necesita acumular kilómetros y datos valiosos.

Sergio 'Checo' Pérez en el MAC-26 de Cadillac, en el Gran Premio de China | AP

"Pero si de alguna manera ha causado daños importantes y ambos quedan fuera de la carrera, imagino que el equipo estaría furioso porque son los últimos", explicó Palmer. "Vas a ser el último, tómatelo como una sesión de entrenamiento. Sé que todos intentan hacer algo especial, pero Cadillac necesita recorrido".

El ex piloto de Renault enfatizó que, en la situación actual del equipo estadounidense, la prioridad debería ser completar las carreras para maximizar el aprendizaje, en lugar de arriesgarse con maniobras agresivas. "Así que, si dañas el coche, aunque solo sea el alerón delantero, estás perdiendo datos sobre lo que puede hacer un alerón delantero intacto", finalizó.

Mecánicos de Cadillac empujan el auto de Checo Pérez en Shanghái | AP