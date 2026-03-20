Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Expiloto de Fórmula 1 lanza dura crítica a Checo Pérez por su incidente con Bottas en China

Checo Pérez y Valtteri Bottas en el desfile de pilotos en el Gran Premio de Australia 2026 | AP
Checo Pérez y Valtteri Bottas en el desfile de pilotos en el Gran Premio de Australia 2026 | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 00:08 - 20 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Jolyon Palmer, ex piloto de Fórmula 1, calificó la maniobra del mexicano como "una tontería" y cuestionó su agresividad en Shanghái

El Gran Premio de China, segundo compromiso de la Temporada 2026 de la Fórmula 1, apenas comenzaba cuando Sergio 'Checo' Pérez, en un intento de adelantamiento, impactó el monoplaza de su compañero Valtteri Bottas. Aunque el piloto mexicano asumió la responsabilidad y se disculpó con el finlandés tras la carrera, las críticas no tardaron en llegar.

Uno de los cuestionamientos más duros llegó por parte de Jolyon Palmer, ex piloto de Renault y actual analista de F1 TV. Durante el análisis posterior a la carrera, Palmer no se guardó nada y describió la maniobra de Pérez como "realmente mala" y poco inteligente, considerando la posición de salida del equipo.

Valtteri Bottas y Checo Pérez, en China | @SChecoPerez

¿Qué dijo Palmer sobre Checo Pérez?

El analista consideró que Pérez Mendoza fue demasiado ingenuo al pensar que podía superar a Bottas en la curva. Sobre todo, destacó que para Cadillac, por ahora, la prioridad es que los dos autos finalicen la carrera, principalmente después de que el finlandés quedó fuera en el Gran Premio de Australia. Por ello, consideró innecesario el intento de Checo.

"Es una tontería, y decir que es una tontería es ser generoso", sentenció el británico. "Cadillac solo quiere llegar al final de la carrera. Entonces, ¿por qué un piloto que sale último intenta la maniobra más audaz por el interior a mitad de la curva?".

Checo Pérez debe enfocarse en terminar la carrera

Palmer destacó que ambos pilotos tuvieron fortuna al poder continuar en la carrera sin daños graves. Sin embargo, advirtió sobre las posibles consecuencias si un incidente similar se repite en el futuro, especialmente para un equipo como Cadillac que necesita acumular kilómetros y datos valiosos.

Sergio 'Checo' Pérez en el MAC-26 de Cadillac, en el Gran Premio de China | AP

"Pero si de alguna manera ha causado daños importantes y ambos quedan fuera de la carrera, imagino que el equipo estaría furioso porque son los últimos", explicó Palmer. "Vas a ser el último, tómatelo como una sesión de entrenamiento. Sé que todos intentan hacer algo especial, pero Cadillac necesita recorrido".

El ex piloto de Renault enfatizó que, en la situación actual del equipo estadounidense, la prioridad debería ser completar las carreras para maximizar el aprendizaje, en lugar de arriesgarse con maniobras agresivas. "Así que, si dañas el coche, aunque solo sea el alerón delantero, estás perdiendo datos sobre lo que puede hacer un alerón delantero intacto", finalizó.

Mecánicos de Cadillac empujan el auto de Checo Pérez en Shanghái | AP
Mecánicos de Cadillac empujan el auto de Checo Pérez en Shanghái | AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Últimos videos
Lo Último
10:36 FIFA y Carín León lanzan 'Lighter', primera canción del álbum oficial del Mundial 2026
10:25 Harfuch aclara: Hija del ‘Mayo’ Zambada no fue detenida tras operativo en Sinaloa
10:23 ¿Cuánto cuesta comer mariscos en esta Cuaresma 2026? Profeco revela precios
09:59 Santiago Giménez regresa a la convocatoria del AC Milan
09:57 ¿Volverá la Vuelta a México en 2027? Esto se sabe al momento
09:46 ¿Te toca declarar? Estos contribuyentes están exentos ante el SAT en 2026
09:32 Monterrey levanta la mano para albergar los juegos de Irán en la Copa del Mundo
09:25 La Feria de las Artes regresa a CDMX con entrada GRATIS: libros, cosplay, música y más
09:07 Ricardo Salinas Pliego gana batalla legal y recupera sus plataformas de apuestas
08:54 "Confié mucho en mí": Ozziel Herrera reacciona tras remontada de Tigres en Concacaf
Tendencia
1
Futbol Concacaf Champions Cup 2026: Así se jugarán los Cuartos de Final
2
Futbol ¿El Puebla desaparecerá de la Liga MX? Esto es todo lo que se sabe
3
Futbol ¡Oficial! El futbol profesional regresará a Veracruz
4
Futbol ¿Arrepentido? Martín Anselmi quiere aclarar su salida con Cruz Azul
5
Futbol Thibaut Courtois es baja con el Real Madrid por lesión; no estará en Champions League ante Bayern Munich
6
Futbol FIFA sanciona a la Federación Israelí tras solicitud de Palestina
Te recomendamos
FIFA y Carín León lanzan 'Lighter', primera canción del álbum oficial del Mundial 2026
Futbol
20/03/2026
FIFA y Carín León lanzan 'Lighter', primera canción del álbum oficial del Mundial 2026
Harfuch aclara: Hija del ‘Mayo’ Zambada no fue detenida tras operativo en Sinaloa
Contra
20/03/2026
Harfuch aclara: Hija del ‘Mayo’ Zambada no fue detenida tras operativo en Sinaloa
¿Cuánto cuesta comer mariscos en esta Cuaresma 2026? Profeco revela precios
Contra
20/03/2026
¿Cuánto cuesta comer mariscos en esta Cuaresma 2026? Profeco revela precios
Santiago Giménez regresa a la convocatoria del AC Milan
Futbol
20/03/2026
Santiago Giménez regresa a la convocatoria del AC Milan
¿Volverá la Vuelta a México en 2027? Esto se sabe al momento
Otros Deportes
20/03/2026
¿Volverá la Vuelta a México en 2027? Esto se sabe al momento
¿Te toca declarar? Estos contribuyentes están exentos ante el SAT en 2026
Contra
20/03/2026
¿Te toca declarar? Estos contribuyentes están exentos ante el SAT en 2026