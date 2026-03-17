Fernando Alonso señaló que Aston Martin no es tan bueno en el "campeonato mundial de baterías"

La nueva reglamentación de la Fórmula 1 ha representado un reto complicado para los equipos de la parrilla. Entre los que más ha batallado se encuentra Aston Martin, que no ha podido explotar al máximo el primer auto diseñado por Adrian Newey, ya que el motor Honda no ha rendido en pista.

En las dos carreras que van en la Temporada 2026, los de Silvertsone sufrieron dos retiros con Fernando Alonso, mientras que Lance Stroll ni siquiera pudo clasificar en Australia y en China también abandonó. El principal problema han sido las excesivas vibraciones del nuevo motor y aunque el piloto asturiano consideró que necesitan darle más tiempo al proveedor de unidades de potencia, también fue autocrítico por el bajo rendimiento.

Fernando Alonso durante la sprint race del Gran Premio de China 2026 | AP

¿Qué dijo Fernando Alonso sobre Aston Martin?

Tras su abandono en Shanghái, el español consideró que no todo es malo con los nuevos autos, aunque reconoció que el motor presenta fallas, por lo que solo duran unas cuantas vueltas en pista. "Sí, las arrancadas son divertidas. Al igual que en Australia, parece que el coche arranca realmente bien".

"En la primera vuelta es cierto que todos tenemos el mismo nivel de batería: lleno. Pero luego entramos en este 'campeonato mundial de baterías' y, en ese aspecto, no somos tan buenos como los demás", fueron las palabras del español, con referencia a la nueva reglamentación técnica que tiene motores híbridos, que se alimentan con 50 por ciento de combustión interna y 50 por ciento eléctrica.

Pero a pesar de las críticas, Alonso consideró que deben mantener la paciencia. "Evidentemente, entre Australia y China solo tuvimos cinco días, por lo que el motor era exactamente el mismo que en Australia".

Fernando Alonso durante la Práctica Libre del Gran Premio de China 2026 | AP

"Ahora disponemos de dos semanas, así que necesitamos más tiempo (para probar el motor) en el banco de pruebas. Necesitamos darle más tiempo a Honda para que comprenda las vibraciones y de dónde provienen. Y probablemente solucionemos el aislamiento de la batería", finalizó el veterano piloto.

¿Cuándo es el siguiente Gran Premio de la Temporada 2026?

El Gran Premio de Japón será la siguiente parada en el calendario de este año. La carrera en Suzuka está programada para comenzar con las Prácticas Libres el jueves 26 de marzo a las 20:30 horas (tiempo del centro de México). La clasificación está prevista para el sábado 28 a las 00:00 horas y la carrera para ese mismo día a las 23:00 horas.

Será, por ahora, la última carrera que a la afición mexicana le toque en horario de madrugada, además que será la última antes de la pausa forzada de un mes, por la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita en abril. El siguiente Gran Premio, el de Miami, está programado hasta el domingo 3 de mayo.