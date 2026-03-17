Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Fernando Alonso señaló que Aston Martin no es tan bueno en el "campeonato mundial de baterías"

Fernando Alonso, de Aston Martin, en el GP de China 2026 | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 15:25 - 17 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El piloto asturiano hizo una dura crítica a la situación actual de la escudería y de paso se "burló" de la nueva Fórmula 1

La nueva reglamentación de la Fórmula 1 ha representado un reto complicado para los equipos de la parrilla. Entre los que más ha batallado se encuentra Aston Martin, que no ha podido explotar al máximo el primer auto diseñado por Adrian Newey, ya que el motor Honda no ha rendido en pista.

En las dos carreras que van en la Temporada 2026, los de Silvertsone sufrieron dos retiros con Fernando Alonso, mientras que Lance Stroll ni siquiera pudo clasificar en Australia y en China también abandonó. El principal problema han sido las excesivas vibraciones del nuevo motor y aunque el piloto asturiano consideró que necesitan darle más tiempo al proveedor de unidades de potencia, también fue autocrítico por el bajo rendimiento.

Fernando Alonso durante la sprint race del Gran Premio de China 2026 | AP
Fernando Alonso durante la sprint race del Gran Premio de China 2026 | AP

¿Qué dijo Fernando Alonso sobre Aston Martin?

Tras su abandono en Shanghái, el español consideró que no todo es malo con los nuevos autos, aunque reconoció que el motor presenta fallas, por lo que solo duran unas cuantas vueltas en pista. "Sí, las arrancadas son divertidas. Al igual que en Australia, parece que el coche arranca realmente bien".

"En la primera vuelta es cierto que todos tenemos el mismo nivel de batería: lleno. Pero luego entramos en este 'campeonato mundial de baterías' y, en ese aspecto, no somos tan buenos como los demás", fueron las palabras del español, con referencia a la nueva reglamentación técnica que tiene motores híbridos, que se alimentan con 50 por ciento de combustión interna y 50 por ciento eléctrica.

Pero a pesar de las críticas, Alonso consideró que deben mantener la paciencia. "Evidentemente, entre Australia y China solo tuvimos cinco días, por lo que el motor era exactamente el mismo que en Australia".

Fernando Alonso durante la Práctica Libre del Gran Premio de China 2026 | AP
Fernando Alonso durante la Práctica Libre del Gran Premio de China 2026 | AP

"Ahora disponemos de dos semanas, así que necesitamos más tiempo (para probar el motor) en el banco de pruebas. Necesitamos darle más tiempo a Honda para que comprenda las vibraciones y de dónde provienen. Y probablemente solucionemos el aislamiento de la batería", finalizó el veterano piloto.

¿Cuándo es el siguiente Gran Premio de la Temporada 2026?

El Gran Premio de Japón será la siguiente parada en el calendario de este año. La carrera en Suzuka está programada para comenzar con las Prácticas Libres el jueves 26 de marzo a las 20:30 horas (tiempo del centro de México). La clasificación está prevista para el sábado 28 a las 00:00 horas y la carrera para ese mismo día a las 23:00 horas.

Será, por ahora, la última carrera que a la afición mexicana le toque en horario de madrugada, además que será la última antes de la pausa forzada de un mes, por la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita en abril. El siguiente Gran Premio, el de Miami, está programado hasta el domingo 3 de mayo.

Fernando Alonso y Lance Stroll en la carrera sprint del Gran Premio de China 2026 | AP
Fernando Alonso y Lance Stroll en la carrera sprint del Gran Premio de China 2026 | AP
Últimos videos
Lo Último
16:27 Champions League 2025-26: Así se jugarán los Cuartos de Final
16:25 VIDEO: Estampida humana en concierto de Banda MS provoca terror en Ensenada
16:10 Arsenal hace pesar el Emirates Stadium y elimina al Bayer Leverkusen de Champions League
15:57 PSG aplasta al Chelsea y avanza a los Cuartos de Final de la Champions League
15:57 ¡A Cuartos de Final! Vini Jr. le da la victoria a Real Madrid sobre Manchester City
15:50 VIDEO: José Ángel Bichir es dado de alta tras caer de un tercer piso; revela cómo se encuentra
15:25 Fernando Alonso señaló que Aston Martin no es tan bueno en el "campeonato mundial de baterías"
15:22 ¿Hermanos contra hermanos? Así regresa "Juego de Voces" en 2026
15:22 Checo Pérez y Bottas no tienen que demostrarle nada a nadie
15:15 ¡No es un juego! Julio César Chávez lanza duro mensaje tras Ring Royale: “Alfredo Adame pudo sufrir un infarto”
Tendencia
1
Futbol América pierde a figura por lo que resta del Clausura 2026 por grave lesión
2
Futbol ¿Jugará en México? FIFA responde a Irán sobre cambio de partidos para el Mundial 2026
3
Futbol FIFA y YouTube anuncian acuerdo para Mundial 2026: ¿Canales oficiales transmitirán partidos?
4
Futbol Mundial 2026 presenta primer sencillo de su álbum musical, con colaboración de Nelly Roll y Carín León
5
Futbol Argentina confirma partido ante Guatemala tras cancelación de la Finalissima
6
Futbol Quiñones 'manda mensaje' al Vasco Aguirre de cara al partido ante Portugal: 'Quiero estar en esa lista'
Te recomendamos
Trofeo de la UEFA Champions League | AP
Futbol
17/03/2026
Champions League 2025-26: Así se jugarán los Cuartos de Final
VIDEO: Estampida humana en concierto de Banda MS provoca terror en Ensenada
Contra
17/03/2026
VIDEO: Estampida humana en concierto de Banda MS provoca terror en Ensenada
Arsenal hace pesar el Emirates Stadium y elimina al Bayer Leverkusen de Champions League
Futbol
17/03/2026
Arsenal hace pesar el Emirates Stadium y elimina al Bayer Leverkusen de Champions League
PSG aplasta al Chelsea y avanza a los Cuartos de Final de la Champions League
Futbol
17/03/2026
PSG aplasta al Chelsea y avanza a los Cuartos de Final de la Champions League
¡A Cuartos de Final! Vini Jr. le da la victoria a Real Madrid sobre Manchester City
Futbol
17/03/2026
¡A Cuartos de Final! Vini Jr. le da la victoria a Real Madrid sobre Manchester City
VIDEO: José Ángel Bichir es dado de alta tras caer de un tercer piso; revela cómo se encuentra
Contra
17/03/2026
VIDEO: José Ángel Bichir es dado de alta tras caer de un tercer piso; revela cómo se encuentra