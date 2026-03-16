¿Y su trofeo? Así viajó Kimi Antonelli después del Gran Premio de China 2026

Con su triunfo en el Gran Premio de China, Andrea Kimi Antonelli se convirtió en el segundo piloto más joven en la historia en ganar un gran premio, superando a su compañero de equipo George Russell y a Lewis Hamilton, quien logró su primer podio en una carrera principal con Ferrari al terminar tercero.

Fue un momento histórico para el joven piloto de Mercedes, que en la clasificación se quedó con la pole position y superó el récord de Sebastian Vettel como el más joven en lograr la P1 en una qualy. Mientras que con su victoria se convirtió en el primer italiano en ganar una carrera desde Giancarlo Fisichella hace 19 años y 361 días, tras la victoria de este último en Malasia.

George Russell y Lewis Hamilton le aplauden a Kimi Antonelli en el podio del Gran Premio de China 2026 | AP

Antonelli viajó solo y sin su trofeo

A pesar de la histórica victoria, luego de la carrera en el Circuito Internacional de Shanghái trascendió que el piloto italiano viajó solo y no en un jet privado. Además, por redes sociales se dio a conocer que no pudo quedarse con el trofeo de su primera victoria como piloto de Fórmula 1.

"De regreso a casa, en buena compañía. Cuando el equipo se queda con el trofeo, pero no te puedes quedar sin él", escribió Kimi en una publicación de Instagram, donde subió una fotografía de él dormido y abrazado a lo que parece ser una caja con la imagen de su trofeo.

Mercedes no tardó en responder. "No se preocupen, Antonelli y su trofeo se reunirán de nuevo pronto", se lee en la publicación que compartió la escudería alemana. Sin embargo, no aclaró el motivo por el cual el piloto no viajó en posesión de su trofeo, aunque algunos aficionados especularon que fue por cuestiones de contrato.

Kimi Antonelli con su trofeo en el Gran Premio de China 2026 | AP

De igual forma, llamó la atención que Antonelli viajó solo en primera clase, mientras que el director de Mercedes, Toto Wolff, viajó en avión privado con Russell, Hamilton e incluso los acompañó el expiloto de las Flechas Plateadas, Valtteri Bottas. Respecto a esto, parece que la explicación lógica es que, a diferencia de muchos pilotos, Kimi vive en Italia y no en Mónaco, de ahí que se trasladó por su cuenta.

Don’t worry, Kimi and his trophy will be reunited again soon 😅🤙🏆 pic.twitter.com/Q9C7BEvUvJ — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 16, 2026

¿Cuándo es la siguiente carrera de F1?

La categoría ahora se mantendrá en el continente asiático para el Gran Premio de Japón, mismo que está programado para comenzar con las Prácticas Libres el jueves 26 de marzo a las 20:30 horas (tiempo del centro de México). La clasificación está prevista para el sábado 28 a las 00:00 horas y la carrera para ese mismo día a las 23:00 horas.

Será, por ahora, la última carrera que a la afición mexicana le toque en horario de madrugada, además que será la última antes de la pausa forzada de un mes, por la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita en abril. El siguiente Gran Premio, el de Miami, está programado hasta el domingo 3 de mayo.