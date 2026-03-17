Shanghai abre una nueva historia en la Fórmula 1, esto es lo que nos deja la segunda carrera del año

En el siempre técnico circuito de Shanghai, la Fórmula 1 presenció el nacimiento de una nueva estrella, el regreso del dominio de Mercedes y otro capítulo del largo proceso de aprendizaje de Cadillac en su primera temporada dentro del Gran Circo.

La gran historia del fin de semana fue la victoria de Andrea Kimi Antonelli, quien conquistó su primer triunfo en Fórmula 1 con Mercedes-AMG Petronas Formula One Team y se convirtió en uno de los ganadores más jóvenes en la historia de la categoría. Su triunfo no fue casualidad ni producto del caos: fue contundente. El italiano controló la carrera de principio a fin (mientras los ferraristas Lewis Hamilton y Charles Leclerc peleaban entre ellos) y encabezó un contundente 1-2 del equipo alemán junto a George Russell.

Kimi Antonelli con su trofeo en el Gran Premio de China 2026 | AP

Para Mercedes, el resultado tiene un peso especial. Después de temporadas de búsqueda técnica y ajustes aerodinámicos, el equipo parece haber encontrado de nuevo el equilibrio que lo convirtió en referencia durante años. Shanghai fue una demostración de ritmo, gestión de neumáticos y estrategia.

Detrás del doblete alemán apareció otro de los focos mediáticos del año: el primer podio de Lewis Hamilton con Scuderia Ferrari. El británico terminó tercero y confirmó que la Scuderia puede ser el rival más consistente de Mercedes en este arranque de temporada.

El fin de semana también dejó sorpresas importantes. McLaren Formula 1 Team sufrió un inusual desastre técnico cuando sus dos autos quedaron fuera antes de la salida por fallas mecánicas, eliminando de golpe a uno de los equipos que llegaba como contendiente. Además, Max Verstappen abandonó la carrera en la parte final, un golpe que podría pesar en el campeonato si Mercedes mantiene el nivel mostrado en China.

Mecánicos de McLaren retiran el auto de Óscar Piastri | AP

Mientras tanto, el nuevo proyecto de Cadillac Formula 1 Team sigue viviendo su curva natural de aprendizaje. El equipo logró terminar la carrera con ambos autos, algo que para una escudería debutante representa un pequeño triunfo operativo. Valtteri Bottas cruzó la meta en la posición 13 y Sergio Pérez finalizó 15º, lo que al menos no fue tan malo si consideramos un contacto en la primera vuelta que complicó su carrera desde el inicio.

Ojito con una cosa: Checo terminó en Australia con 3 vueltas menos... ahora solamente fue una, significativo avance que parece no notarse por la posición, pero que acusa un avance real.

El resultado confirma lo que muchos dentro del paddock anticipaban: Cadillac aún está lejos del ritmo competitivo de la zona media, pero cada kilómetro completado forma parte de un proceso de desarrollo que apenas comienza.

Checo Pérez en el Gran Premio de Australia 2026, su primera carrera con Cadillac | AP

Shanghai, en resumen, dejó una fotografía clara del momento que vive la Fórmula 1. Mercedes parece haber recuperado la iniciativa técnica, Ferrari se mantiene al acecho, y una nueva generación encabezada por Antonelli empieza a reclamar su lugar en la historia del campeonato. El futuro ya está en la pista.