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Muere mexicano de 19 años bajo custodia del ICE en EU; SRE exige investigación

El caso ocurrió en el Glades County Detention Center y ya es investigado por autoridades de Estados Unidos./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 22:40 - 19 marzo 2026
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El Gobierno de México pidió transparencia y esclarecimiento total de los hechos

La muerte de un mexicano de 19 años bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos ha generado preocupación y una respuesta inmediata del Gobierno de México, que ya solicitó una investigación para esclarecer los hechos.

El joven se encontraba detenido en el Glades County Detention Center, en Florida, cuando ocurrió su fallecimiento. Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han dado a conocer públicamente las causas de la muerte, lo que ha incrementado la exigencia de transparencia en el caso.

La SRE exigió una investigación exhaustiva tras la muerte del joven mexicano en EU./ X

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que ya está dando seguimiento al caso a través de su red consular en Estados Unidos. Además, pidió a las autoridades de ese país realizar una investigación pronta, exhaustiva y transparente para determinar responsabilidades.

Qué se sabe del caso del mexicano fallecido en custodia del ICE

De acuerdo con la información disponible, el joven estaba bajo custodia de autoridades migratorias cuando ocurrió el deceso. El caso está siendo investigado por instancias estadounidenses, aunque no se han revelado detalles específicos sobre las circunstancias en las que murió.

La muerte del joven reaviva críticas sobre las condiciones en centros de detención del ICE./ Pixabay

La Cancillería mexicana también señaló la importancia de garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes detenidas, así como de revisar las condiciones en las que se encontraba el joven al momento de su fallecimiento.

Exigen esclarecer condiciones y responsabilidades

El Gobierno de México subrayó que este tipo de casos debe investigarse a fondo para evitar que se repitan situaciones similares. La SRE reiteró su postura de acompañar a la familia del joven y dar seguimiento puntual al proceso.

Este hecho se suma a otras muertes de migrantes bajo custodia en Estados Unidos, lo que ha generado críticas sobre las condiciones en centros de detención del ICE. La investigación en curso será clave para determinar qué ocurrió y si existieron omisiones o irregularidades.

Autoridades mexicanas dan seguimiento al caso a través de su red consular en Estados Unidos./ Pixabay
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