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Empelotados

¿Traición a América? Checo Pérez estuvo presente en la goleada de Chivas ante León

Checo Pérez en el Estadio Azteca en un partido de América | IMAGO 7
Checo Pérez en el Estadio Azteca en un partido de América | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 23:51 - 19 marzo 2026
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El piloto de Cadillac fue visto en el Estadio Akron en el partido pendiente de la Jornada 9 del Clausura 2026

¿Cambió de bandera? Después de los dos primeros Grandes Premios de la Temporada 2026 de la Fórmula 1, Sergio 'Checo' Pérez decidió darse un par de días de descanso antes de su siguiente compromiso. El piloto de Cadillac estuvo de visita en México y asistió al partido de Chivas ante León.

Mecánicos de Cadillac empujan el auto de Checo Pérez en Shanghái | AP
Mecánicos de Cadillac empujan el auto de Checo Pérez en Shanghái | AP

A pesar de ser un aficionado declarado de América, Pérez Mendoza fue captado por varios aficionados en un palco en el Estadio Akron y los videos no tardaron en circular en redes sociales. Si bien Checo es seguidor de las Águilas, su hermano Antonio es fan del Rebaño, razón por la cual estuvieron en el partido.

El piloto, por su parte, no presumió su visita a Guadalajara en redes sociales, en las cuales sí compartió este jueves que se encuentra en un avión, para nuevamente enfocarse en su rendimiento en la F1. El tapatío finalizó último en Australia y China, aunque al menos puede celebrar que concluyó ambas carreras.

¿Cuándo correrá de nuevo Checo Pérez en la Temporada 2026?

La siguiente parada del calendario en la Temporada 2026 es el Gran Premio de Japón. La carrera en Suzuka está programada para comenzar con las Prácticas Libres el jueves 26 de marzo a las 20:30 horas (tiempo del centro de México). La clasificación está prevista para el sábado 28 a las 00:00 horas y la carrera para ese mismo día a las 23:00 horas.

Será, por ahora, la última carrera que a la afición mexicana le toque en horario de madrugada, además que será la última antes de la pausa forzada de un mes, por la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita en abril. El siguiente Gran Premio, el de Miami, está programado hasta el domingo 3 de mayo.

Checo Pérez, en el Gran Premio de China | AP
Checo Pérez, en el Gran Premio de China | AP

Así le ha ido a Checo Pérez en el Gran Premio de Japón

En 12 participaciones en este escenario, Pérez Mendoza logró sumar en ocho de ellas, mientras que en otras dos no concluyó la carrera. Además, tiene dos podios, ambos con Red Bull y ambos de segundo lugar, uno obtenido en la Temporada 2022 y el otro en la Temporada 2024.

Checo Pérez celebra el podio en el Gran Premio de Japón 2022 | RED BULL
Checo Pérez celebra el podio en el Gran Premio de Japón 2022 | RED BULL
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