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Empelotados

‘Estoy muy orgulloso’: Anderson Silva tras el reestreno en Estados Unidos de su serie, ‘Anderson Spider Silva’

Anderson Silva en UFC | AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 18:15 - 19 marzo 2026
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El ex campeón mediano de la UFC se mostró orgulloso del regreso de la serie sobre su vida personal, desde sus inicios hasta su llegada a la empresa de MMA

Para poder hablar de la UFC y el mundo que esta representa hay un nombre en particular que si o si debe ser mencionado, Anderson Silva. El brasileño campeón de la categoría de peso mediano, considerado uno de los mejores de la historia y que ahora estrena su serie biográfica, ‘Anderson Spider Silva’, disponible en Paramount+.

Anderson 'Spidey' Silva | Paramount+

‘Todos hicieron un trabajo increíble’

A través de una entrevista exclusiva de RÉCORD, el ex peleador de MMA reconoció la labor de todas las personas detrás de la serie que habla sobre él y su ascenso de las calles a ser máximo referente de la UFC.

Los chicos hacen un trabajo increíble, son buenos actores y el director de casting hizo un trabajo increíble para mí, son buenos chicos. Hicieron una elección perfecta para traer a los mejores actores a esta serie”, confesó Anderson Silva para RÉCORD. 
Anderson 'Spidey' Silva | Paramount+

La serie sobre el peleador brasileño relata cómo fue su vida iniciando en las arte marciales mixtas como un método de densa, hasta terminar siendo el campeón de peso mediano con el reinado más largo en la historia (2,457 días, de 2006-2013).

Silva aseguró que el proyecto salió de la mejor manera gracias a las personas involucradas en el proyecto, reconociendo su labor dentro y fuera de la pantalla, ‘dejando el corazón’ en el proyecto.

Estoy muy orgulloso porque cada actor que trabajó en este proyecto pisó su corazón y dio el 100% para el programa”, añadió el ex peleador de la UFC. 
Anderson 'Spidey' Silva | Paramount+

La leyenda 

Luego de su éxito en Brasil, América Latina, el Caribe, Canadá, el Reino Unido, Australia, Austria, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Suiza y Corea del Sur, la serie sobre el peleador brasileño estrenada en el 2023 llegará gracias a Paramount+ hasta Estados Unidos con un relanzamiento en su plataforma, esto con el fin de conecta el deporte y la perseverancia con audiencias de todo el mundo.

Anderson 'Spidey' Silva | Paramount+
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