Futbol

Concacaf Champions Cup: Estos equipos van por el título de la Concacaf

Estos son los equipos favoritos para ganar la Concacaf Champions Cup | MEXSPORT
Marcos Olvera García 20:02 - 02 febrero 2026
El torneo de clubes en la zona norte, centro y del Caribe de América, vuelve a la actividad para conocer al campeón en este 2026

La Concacaf Champions Cup arranca esta semana, donde hay equipos claramente destinados a ser llamados para pelear por el título, aunque también hay escuadras que buscar competir y dar la sorpresa.

Los equipos de Liga MX siempre son los favoritos para ganar esta competición, los mexicanos solo han perdido cuatro finales desde el año 2000, la última ocasión fue en 2022, cuando el Seattle Sounders venció a los Pumas en la final.

Este año, Tigres, America, Cruz Azul, Rayados de Monterrey, Toluca y Pumas buscan la gloria continental, además de ser uno de los equipos que podría unirse a la Máquina para representar a México en el Mundial del 2029.

De estos seis equipos de Liga MX, solo los Pumas no han conseguido levantar el título en este siglo, su consecución más reciente (o la última) data de 1989, cuando venció al FC Pinar del Río del futbol cubano.

Por otro lado, la MLS busca extender el dominio que tienen en Leagues Cup y volver a ganar una Concacaf Champions Cup, trofeo que solo han ganado en dos ocasiones en los últimos 25 años.

Para esta edición, el Inter Miami y el Seattle Sounders ya están clasificados a la ronda de octavos de final, mientras que en la primera fase están equipos como el Vancouver Whitecaps, L.A Galaxy, LAFC, Philadelphia Union, Nashville, San Diego FC y el Cincinnati.

Sin dudas, los equipos llamados favoritos para este certamen son America, Cruz Azul, Rayados y Toluca, mientras que en la MLS se perfilan el Sounders, el LAFC y el Inter Miami de Lionel Messi.

La actividad de este año comenzará el próximo martes, cuando América visite al Olímpia de Honduras y los tigres hagan lo propio ante el Forge FC.

