¿Se ilusiona por el Búfalo? Guido Pizarro habló sobre la llegada de Rodrigo Aguirre

Ante la novela de la posible llegada de Rodrigo Aguirre a Tigres, Guido Pizarro aclaró que esperan, se resuelva esta situación y se pueda concretar la llegada para apuntalar el ataque ante dos competencias cercanas.

“Sí, estamos a la espera de eso (Rodrigo Aguirre), la realidad que, como decía recién, estamos muy contentos con el plantel que tenemos, somos muy conscientes y hemos trabajado a nivel institución muy bien en buscar los refuerzos indicados o las soluciones indicadas que nos vengan a potenciar, y estamos a la espera", resaltó el DT previo al viaje a Canadá.

Rodrigo Aguirre se lamenta tras un gol que le anularon | MEXSPORT

Sin Nico Ibáñez

De cara al debut de Tigres en la Concacaf Champions Cup, Guido Pizarro mencionó que Nicolás Ibáñez está en duda para realizar el viaje a Canadá para enfrentarse al Forge FC luego de presentar un malestar.

“Con respecto a lo de Nico (Ibáñez), hoy vino con malestar, veremos cómo se seguirá asistiendo, a ver si puede viajar o no, y los refuerzos concentrados en lo personal, en el viaje, en lo que tenemos que hacer mañana, existen posibilidades, pero lo que me ocupa a mí es preparar el partido para mañana y hacer lo mejor para el equipo", resaltó.

Tigres en partido ante León l @TigresOficial

A su vez, Pizarro habló sobre la nueva incorporación, César Araújo, que llegará esta noche a Monterrey resaltó la importancia de contar con un elemento como él que puede desempeñarse en varias posiciones.

¿Qué dijo sobre el nuevo fichaje?

“Sí, con respecto a César (Araújo), sí, lo estábamos esperando, es un jugador que veníamos analizando hace tiempo, que es una alegría que podamos contar con él, como ya saben, a mí me gusta mucho que nos pueda dar variante en varias posiciones, en varios sistemas", mencionó.

Guido Pizarro elogió al nuevo fichaje: "Así que es un chico joven, es una proyección del club a corto, mediano y largo plazo, que es un poco la idea de todos nosotros, y muy contento de recibirlo, y ojalá lo podamos ayudar para que se adapte de la mejor manera, lo más rápido posible.”

Tigres celebra gol ante León | IMAGO7