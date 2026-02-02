Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Se ilusiona por el Búfalo? Guido Pizarro habló sobre la llegada de Rodrigo Aguirre

Rodrigo Aguirre con el América l IMAGO7
Ricardo Olivares 12:29 - 02 febrero 2026
El DT de los Tigres detalló la situación en la previa del duelo de Concachampions

Ante la novela de la posible llegada de Rodrigo Aguirre a Tigres, Guido Pizarro aclaró que esperan, se resuelva esta situación y se pueda concretar la llegada para apuntalar el ataque ante dos competencias cercanas.

“Sí, estamos a la espera de eso (Rodrigo Aguirre), la realidad que, como decía recién, estamos muy contentos con el plantel que tenemos, somos muy conscientes y hemos trabajado a nivel institución muy bien en buscar los refuerzos indicados o las soluciones indicadas que nos vengan a potenciar, y estamos a la espera", resaltó el DT previo al viaje a Canadá.

Rodrigo Aguirre se lamenta tras un gol que le anularon | MEXSPORT
Rodrigo Aguirre se lamenta tras un gol que le anularon | MEXSPORT

Sin Nico Ibáñez

De cara al debut de Tigres en la Concacaf Champions Cup, Guido Pizarro mencionó que Nicolás Ibáñez está en duda para realizar el viaje a Canadá para enfrentarse al Forge FC luego de presentar un malestar.

“Con respecto a lo de Nico (Ibáñez), hoy vino con malestar, veremos cómo se seguirá asistiendo, a ver si puede viajar o no, y los refuerzos concentrados en lo personal, en el viaje, en lo que tenemos que hacer mañana, existen posibilidades, pero lo que me ocupa a mí es preparar el partido para mañana y hacer lo mejor para el equipo", resaltó.

Tigres en partido ante León l @TigresOficial

A su vez, Pizarro habló sobre la nueva incorporación, César Araújo, que llegará esta noche a Monterrey resaltó la importancia de contar con un elemento como él que puede desempeñarse en varias posiciones.

¿Qué dijo sobre el nuevo fichaje?

“Sí, con respecto a César (Araújo), sí, lo estábamos esperando, es un jugador que veníamos analizando hace tiempo, que es una alegría que podamos contar con él, como ya saben, a mí me gusta mucho que nos pueda dar variante en varias posiciones, en varios sistemas", mencionó.

Guido Pizarro elogió al nuevo fichaje: "Así que es un chico joven, es una proyección del club a corto, mediano y largo plazo, que es un poco la idea de todos nosotros, y muy contento de recibirlo, y ojalá lo podamos ayudar para que se adapte de la mejor manera, lo más rápido posible.”

Tigres celebra gol ante León | IMAGO7

Tigres debutará en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 ante el Forge FC en Canadá en medio de las bajas temperaturas que azotan en Hamilton que rondarán los -17 grados centígrados para el momento del partido.

