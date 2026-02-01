¡Duelo felino! Tigres vence a domicilio a León

En un duelo que pasó de la cautela al vértigo, los Tigres descifraron el cerrojo del Estadio Nou Camp para vencer 2-1 al León en la Jornada 4 del Clausura 2026. Bajo la dirección estratégica de Guido Pizarro, el conjunto regiomontano reafirmó su poderío como visitante, sumando su segundo triunfo consecutivo fuera de casa.

Tigres celebra gol ante León | IMAGO7

Tras un primer tiempo carente de emociones y sumamente trabado en medio campo, el descanso sirvió para revolucionar a la escuadra felina. Apenas al minuto 47', la paridad se rompió gracias a una descolgada fulminante. Marcelo Flores, quien atraviesa un momento de gracia, aprovechó un contragolpe para quedar mano a mano frente a Óscar García; con una definición gélida, el juvenil mandó el balón entre las piernas del guardameta local para el 1-0.

La inercia ganadora no se detuvo. Al minuto 54', la presión alta de los universitarios forzó un error en la salida esmeralda. El balón cayó en los pies de Diego Lainez, quien con un giro de 180 grados se perfiló para sacar un potente disparo. El impacto sacudió el travesaño antes de cruzar la línea de gol, silenciando a la afición leonesa con un 2-0 que parecía definitivo.

El equipo de Nacho Ambriz no bajó los brazos y apeló al orgullo para recortar distancias. Al minuto 59', una vistosa combinación colectiva entre el "Nene" Beltrán y Bryan Colula terminó en un centro preciso para Díber Cambindo. El delantero cerró la pinza con determinación, anotando el descuento a pesar de sufrir un fuerte impacto contra el poste en la jugada.

León marca el empate ante Tigres | IMAGO7

Pese al empuje final y un disparo agónico de Salvador Reyes en el tiempo de compensación, el León se estrelló contra el muro defensivo impuesto por Pizarro. Los ajustes tácticos del timonel argentino cerraron cualquier vía de escape, permitiendo que Tigres gestionara la ventaja hasta el silbatazo final.

Resulta curioso el presente de Tigres en este certamen: mientras en su propio estadio la victoria se les ha negado, como visitantes marchan con paso perfecto. Gran parte de este éxito se debe a la efectividad de Marcelo Flores, quien ha firmado tres de los cuatro goles del equipo en territorio ajeno durante este torneo.

Lainez marca gol ante León | IMAGO7