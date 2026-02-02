Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿De qué murió Gerardo Taracena? Revelan causa del fallecimiento del actor

Gerardo Taracena murió el pasado fin de semana a los 55 años de edad/X: @InMemoriamX
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 12:47 - 02 febrero 2026
El artista, que participó en Apocalypto y Narcos: México, estaba con su hija al momento de su muerte

El fin de semana pasado conmocionó la noticia de la muerte del actor mexicano Gerardo Taracena, a los 55 años de edad. Ahora se dio a conocer la causa del fallecimiento del artista que participó en películas como “Apocalypto” y la serie “Narcos: México”.

ANDA confirmó la muerte de Gerardo Taracena

El pasado sábado 31 de enero, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó el fallecimiento de Taracena a través de redes sociales, aunque sin revelar detalles sobre las causas.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena @eltaracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística. QEPD”, se lee en la publicación.

Revelan la causa de su fallecimiento

Fue durante el funeral de Gerardo Taracena que Enrique Cueva, actor y amigo cercano de la familia, reveló que el intérprete padecía hipertensión y que, pese a llevar un tratamiento médico, sufrió un infarto que le ocasionó la muerte. El actor se encontraba en casa de su hija y de su exesposa al momento del fallecimiento.

“El día de ayer que falleció, tuvo el favor de que la mamá de su hija y su hija me llamaron para estar con ellas, las apoyé en lo que pude y es lamentable lo que pasó”, declaró para el canal de YouTube DelarosaTV.

El médico legista dijo que fue un infarto al miocardio, no lo esperábamos (…) lo que él tenía era hipertensión, eso estaba controlado con medicamentos, pero pues eso solo Dios lo sabe. La hora en la que murió fue a las 3:20 de la tarde, estaba en casa de su hija y de la mamá de su hija”, agregó Cueva.
Gerardo Taracena murió víctima de un infarto a consecuencia de la hipertensión que tenía/X: @Estradamyers

¿Quién era Gerardo Taracena?

Gerardo Taracena era originario de la Ciudad de México y egresado del Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Contaba con formación en danza y teatro, además de consolidarse como actor de cine y televisión.

Entre sus papeles destaca el que tuvo en la película Apocalypto dirigida por Mel Gibson/X: @EduiTijerina-@Cuauhtemoc_1521

Una sólida trayectoria en cine y televisión

En cine, destacó por su papel de ‘Middle Eye’ en la película “Apocalypto” (2006), dirigida por Mel Gibson, así como por sus actuaciones en las series “Narcos: México” y “La Reina del Sur”. Entre las más de 50 películas en las que participó también sobresalen:

  • “Sin nombre”

  • “Man on Fire”

  • “El infierno”

  • “Salvando al Soldado Pérez”

  • “El violín”

Con esta última obtuvo el Premio Ariel a Mejor Coactuación Masculina en 2007, consolidando su legado en el cine mexicano.

Cine
