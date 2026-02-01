Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Fallece Gerardo Taracena, actor mexicano de "Apocalypto" a los 55 años

Gerardo Taracena, actor mexicano que dio vida al macabro villano "Ojo Medio" en la cinta "Apocalypto" en 2006. / PECIME
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 22:00 - 31 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El actor y bailarín mexicano Gerardo Taracena, reconocido por su papel en Apocalypto y otros proyectos, falleció a los 55 años de edad

Este sábado 31 de enero de 2026 se dio a conocer la muerte de Gerardo Taracena, actor y bailarín mexicano con una trayectoria destacada en cine, teatro y televisión. La noticia fue compartida por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de sus redes sociales, donde lamentó profundamente la pérdida y envío condolencias a familiares, amigos y colegas del actor.

Se dio a conocer la muerte de Gerardo Taracena por la Asociación Nacional de Actores (ANDA). / Facebook

Una carrera de impacto

Gerardo Taracena (Ciudad de México, 27 de marzo de 1970) se formó como actor y desarrolló una carrera sólida tanto en producciones mexicanas como internacionales. Debutó en múltiples obras de teatro y, con el tiempo, incursionó con éxito en cine y televisión.

Su nombre se consolidó internacionalmente con su participación en la película Apocalypto (2006), dirigida por Mel Gibson, donde interpretó un personaje clave dentro de la historia ambientada en la época prehispánica.

Además de Apocalypto, Taracena trabajó en películas como El violín (2005), Salvando al soldado Pérez (2011), ¿Qué culpa tiene el niño? (2016) mostrando una versatilidad que lo llevó a colaborar en producciones de alcance global.

Gerardo Taracena fue un actor mexicano con trayectoria en cine, teatro y televisión. / X: @estradacine

En televisión también destacó, por ejemplo, en la serie Narcos: México, donde interpretó al personaje Pablo Acosta Villarreal, entre otros trabajos que aumentaron su reconocimiento entre nuevas generaciones.

Pablo Acosta Villarreal, interpretado por Gerardo Taracena en la serie "Narcos: México" / IG @eltaracena

Reconocimientos y legado

La Asociación Nacional de Actores destacó la importancia de Taracena en la comunidad artística al lamentar su fallecimiento:

“Lamentamos profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística. QEPD”, señalaron en su publicación oficial.

Su carrera, que abarcó teatro, cine y televisión, lo convirtió en uno de los actores mexicanos con mayor proyección tanto en México como en otras industrias cinematográficas, dejando una huella memorable en los proyectos en los que participó.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Tendencias
Últimos videos
Lo Último
00:45 Partidos de hoy 1 de febrero de 2026
00:45 ¿Quién será? Rayados busca el reemplazo de Berterame
00:32 Faitelson "justifica" fracaso de Maximin con América y lanza dardo a Cruz Azul por Giakoumakis
00:29 ¿Cuándo y dónde ver el Manchester United vs Fulham?
23:59 Niño americanista llora al enterarse que Fidalgo se va del América
23:54 América vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?
23:37 Zague rompe el silencio tras la salida de Saint-Maximin: "Es un jugador tribunero"
23:24 Loco Abreu orgulloso con sus Xolos tras empate ante Rayados: "La camiseta se agarra con los dientes"
22:58 Jorge Ruvalcaba dedica despedida a la incondicionales de Pumas: “Agradecido con la afición”
22:53 ¡Rumbo al 'Viejo Continente'! Obed Vargas llegará al futbol europeo en este mismo mercado de invierno, según reportes
Tendencia
1
Contra Fallece Gerardo Taracena, actor mexicano de "Apocalypto" a los 55 años
2
Futbol ¡Maximin se va del América! Las Águilas hicieron oficial la salida del francés de manera sorpresiva
3
Futbol Nacional ¿Álvaro Fidalgo 'renuncia' a la Selección Mexicana con su salida de América?
4
Futbol Internacional ¡Rumbo al 'Viejo Continente'! Obed Vargas llegará al futbol europeo en este mismo mercado de invierno, según reportes
5
Futbol Gignac es expulsado por primera vez en Liga MX y Lainez salva a Tigres con golazo en León
6
Empelotados ¡Fidelidad intacta! Alana presume apoyo a Sebastián a Cáceres en el América vs Necaxa
Te recomendamos
Partidos de hoy 1 de febrero de 2026
Futbol Internacional
01/02/2026
Partidos de hoy 1 de febrero de 2026
¿Quién será? Rayados busca el reemplazo de Berterame
Futbol
01/02/2026
¿Quién será? Rayados busca el reemplazo de Berterame
Faitelson "justifica" fracaso de Maximin con América y lanza dardo a Cruz Azul por Giakoumakis
Futbol Nacional
01/02/2026
Faitelson "justifica" fracaso de Maximin con América y lanza dardo a Cruz Azul por Giakoumakis
¿Cuándo y dónde ver el Manchester United vs Fulham?
Futbol
01/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Manchester United vs Fulham?
Niño americanista llora al enterarse que Fidalgo se va del América
Futbol
31/01/2026
Niño americanista llora al enterarse que Fidalgo se va del América
América vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?
Futbol Nacional
31/01/2026
América vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?