Fallece Gerardo Taracena, actor mexicano de "Apocalypto" a los 55 años

Este sábado 31 de enero de 2026 se dio a conocer la muerte de Gerardo Taracena, actor y bailarín mexicano con una trayectoria destacada en cine, teatro y televisión. La noticia fue compartida por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de sus redes sociales, donde lamentó profundamente la pérdida y envío condolencias a familiares, amigos y colegas del actor.

Se dio a conocer la muerte de Gerardo Taracena por la Asociación Nacional de Actores (ANDA). / Facebook

Una carrera de impacto

Gerardo Taracena (Ciudad de México, 27 de marzo de 1970) se formó como actor y desarrolló una carrera sólida tanto en producciones mexicanas como internacionales. Debutó en múltiples obras de teatro y, con el tiempo, incursionó con éxito en cine y televisión.

Su nombre se consolidó internacionalmente con su participación en la película Apocalypto (2006), dirigida por Mel Gibson, donde interpretó un personaje clave dentro de la historia ambientada en la época prehispánica.

Además de Apocalypto, Taracena trabajó en películas como El violín (2005), Salvando al soldado Pérez (2011), ¿Qué culpa tiene el niño? (2016) mostrando una versatilidad que lo llevó a colaborar en producciones de alcance global.

Gerardo Taracena fue un actor mexicano con trayectoria en cine, teatro y televisión. / X: @estradacine

En televisión también destacó, por ejemplo, en la serie Narcos: México, donde interpretó al personaje Pablo Acosta Villarreal, entre otros trabajos que aumentaron su reconocimiento entre nuevas generaciones.

Pablo Acosta Villarreal, interpretado por Gerardo Taracena en la serie "Narcos: México" / IG @eltaracena

Reconocimientos y legado

La Asociación Nacional de Actores destacó la importancia de Taracena en la comunidad artística al lamentar su fallecimiento:

“Lamentamos profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística. QEPD”, señalaron en su publicación oficial.