¿Por qué te pueden cancelar la licencia de conducir permanente en México? Todo lo que debes saber

Te decimos quiénes podrían perder su licencia de conducir permanente en 2026. | ChatGPT
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 19:37 - 31 enero 2026
Aunque la licencia de conducir permanente no necesita renovarse, sí puede ser cancelada si el conductor comete infracciones graves. Estas son las razones y consecuencias.

La licencia de conducir permanente en la Ciudad de México permite a los automovilistas manejar sin tener que renovarla cada cierto tiempo. Sin embargo, no es intocable. La ley establece casos específicos en los que las autoridades pueden cancelarla de manera definitiva, lo que impide volver a tramitarla.

La licencia de conducir permanente puede cancelarse en casos específicos, según la ley. / iStock

¿En qué casos te pueden cancelar la licencia permanente?

De acuerdo con la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, la licencia permanente puede cancelarse si el conductor incurre en faltas graves o reincide en conductas peligrosas.

Entre las principales razones están:

  • Causar lesiones a otras personas por conducir de manera negligente o irresponsable.

  • Presentar documentos falsos o información incorrecta al tramitar la licencia.

  • Acumular dos sanciones que incluyan suspensión de la licencia, lo que indica reincidencia.

  • Conducir bajo los efectos de drogas.

  • Ser sancionado tres veces por manejar en estado de ebriedad en un periodo mayor a tres años.

  • Recibir dos sanciones por manejar en estado de ebriedad en un mismo año.

Estas faltas son consideradas de alto riesgo para la seguridad vial y pueden llevar a la cancelación definitiva del documento.

La licencia de conducir permanente es un beneficio para los automovilistas, pero no exime de responsabilidades. / iStock

¿Qué pasa si te cancelan la licencia de conducir permanente?

Si la autoridad cancela tu licencia:

  • Ya no podrás volver a tramitar una licencia permanente.

  • Quedas inhabilitado para conducir legalmente en la Ciudad de México.

  • Manejar sin licencia puede derivar en multas, remisión al corralón o sanciones mayores.

  • Por ello, aunque el documento sea “permanente”, su vigencia depende del comportamiento del conductor.

Las sanciones buscan reforzar la seguridad vial en México. / iStock

¿Cómo evitar que te cancelen la licencia?

Las autoridades recomiendan:

  • Respetar el Reglamento de Tránsito.

  • No manejar bajo los efectos del alcohol o drogas.

  • Evitar la reincidencia en infracciones graves.

  • Realizar trámites de forma legal y con documentos auténticos.

Conducir de forma responsable es clave para conservar la licencia vigente. / iStock
