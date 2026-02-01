¿Por qué te pueden cancelar la licencia de conducir permanente en México? Todo lo que debes saber

La licencia de conducir permanente en la Ciudad de México permite a los automovilistas manejar sin tener que renovarla cada cierto tiempo. Sin embargo, no es intocable. La ley establece casos específicos en los que las autoridades pueden cancelarla de manera definitiva, lo que impide volver a tramitarla.

La licencia de conducir permanente puede cancelarse en casos específicos, según la ley. / iStock

La licencia de conducir permanente puede cancelarse en casos específicos, según la ley. / iStock

¿En qué casos te pueden cancelar la licencia permanente?

De acuerdo con la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, la licencia permanente puede cancelarse si el conductor incurre en faltas graves o reincide en conductas peligrosas.

Entre las principales razones están:

Causar lesiones a otras personas por conducir de manera negligente o irresponsable.

Presentar documentos falsos o información incorrecta al tramitar la licencia.

Acumular dos sanciones que incluyan suspensión de la licencia, lo que indica reincidencia.

Conducir bajo los efectos de drogas.

Ser sancionado tres veces por manejar en estado de ebriedad en un periodo mayor a tres años.

Recibir dos sanciones por manejar en estado de ebriedad en un mismo año.

Estas faltas son consideradas de alto riesgo para la seguridad vial y pueden llevar a la cancelación definitiva del documento.