MiBimbo abre sus puertas: boletos, costos y actividades del nuevo museo interactivo

El nuevo Museo Interactivo Bimbo (MiBIMBO) ya está abierto al público. En pleno corazón del Centro Histórico de la CDMX, el gigante panadero celebra sus 80 años de historia con una experiencia inmersiva, educativa y con causa.

Ubicado en Isabel La Católica #51, el museo ocupa un edificio remodelado de los años 60 y cuenta con más de 1,600 m² de exhibiciones interactivas, donde la tradición panadera mexicana se mezcla con la tecnología, la innovación y los valores que han caracterizado a la empresa desde 1945.

Bimbo festeja su 80 aniversario con la apertura del Museo Interactivo / Jorge Reyes

Costos y horarios de MiBIMBO

MiBIMBO ofrece un recorrido donde la tecnología y la memoria se combinan para crear una experiencia educativa y transformadora.

Con capacidad para 500 personas de manera simultánea, MiBimbo opera de martes a jueves de 09:00 a 18:00 hrs y de viernes a domingo de 10:00 a 19:00 hrs.

Precios Público general : $100 pesos

Promo 2 adultos o más : $80 pesos por persona

Niños (3 a 12 años) : $60 pesos

Visitas escolares : $55 pesos

Personas con discapacidad y adultos mayores : $30 pesos

Niños menores de 3 años : Gratis

Turistas extranjeros: $120 pesos

Los boletos se pueden adquirir en taquilla o en www.mibimbo.com

MiBIMBO es un espacio interactivo para todas las edades / Jorge Reyes

¿Qué hay en MiBimbo?

El museo cuenta con 80 exhibiciones interactivas para toda la familia, que van desde simuladores de electromovilidad hasta homenajes al arte panadero mexicano. También hay talleres, conferencias y espacios para emprendedores.

Y no solo se trata de pan: MiBimbo también es un museo con causa. A través del Programa Huellas, parte de los ingresos serán destinados a la conservación del oso negro mexicano, una especie en peligro de extinción.

En el museo podrás prepararte una mantecada de principio a fin / Jorge Reyes

Una parte del ingreso por la venta de boletos se destinará a iniciativas de alto impacto, que incluyen el monitoreo científico, la protección de corredores biológicos y la recuperación de ejemplares en riesgo.

El proyecto cuenta con el respaldo del Museo del Desierto, la Reserva Chipinque y la SEMARNAT.