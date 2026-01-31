Carlos Ballarta hará historia: “Naco Ladino” será el primer show de stand‑up en conquistar el Palacio de los Deportes

El humor mexicano alcanzará un nuevo nivel este 2026, cuando Carlos Ballarta se convierta en el primer comediante de stand‑up en presentarse en solitario en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México con su show “Naco Ladino”, un espectáculo que mezcla picardía, crítica social y humor ácido.

Carlos Ballarta. / @ballartavaleverga

¿Qué es “Naco Ladino” y por qué es histórico?

“Naco Ladino” es el sexto unipersonal de Ballarta, donde desarrolla su característico estilo de comedia: una fusión de picardía mexicana, reflexión social y pensamiento crítico, abordando temas como la política, la religión y la vida cotidiana con un enfoque que ha conectado con audiencias de toda Iberoamérica.

El show no solo marca un hito para Ballarta, sino para el género del stand‑up en México, al llegar a un escenario de gran capacidad como el Palacio de los Deportes, espacio tradicionalmente reservado para conciertos y eventos masivos.

El comediante es conocido por su humor crítico y estilo irreverente. / @ballartavaleverga

¿Cuándo y cómo conseguir boletos?

La cita con la comedia será el sábado 5 de septiembre de 2026 en el Palacio de los Deportes. La preventa Banamex está programada para el 3 de febrero a las 10:00 a.m., y la venta general abrirá el 4 de febrero a través de Ticketmaster y las taquillas del recinto.

Aunque todavía no se han confirmado los precios por sección, se espera que estos sigan la estructura tradicional del inmueble, con opciones en pista, secciones numeradas y palcos.

Cartel oficial del show “Naco Ladino”, espectáculo que marcará un hito en la comedia mexicana. / OCESA

¿Quién es Carlos Ballarta?

Carlos Ballarta (CDMX, 1990) es una de las voces más influyentes del stand‑up mexicano. Desde su debut en 2012 ha construido una carrera sólida con especiales en plataformas digitales y giras internacionales. Entre sus trabajos más reconocidos están El Amor es de Putos (2016), Furia Ñera (2018), Falso Profeta (2021) y Rebelde Comodino (2023), además de su más reciente especial Tlatoani, estrenado en enero de 2026.

Antes de llegar al Palacio de los Deportes, “Naco Ladino” recorrerá escenarios en Europa, Australia y Nueva Zelanda durante el primer trimestre de 2026, acercando su humor a públicos internacionales.