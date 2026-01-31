Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Deuda de agua en la CDMX: ¿Qué ocurre si debes más de 20 años de recibos?

Los adeudos de agua pueden acumularse durante años si no se realiza el pago correspondiente. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 16:08 - 31 enero 2026
Tener más de dos décadas de adeudo en tu recibo de agua en Ciudad de México podría acarrear consecuencias

En la Ciudad de México, el servicio de agua potable —administrado por la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), organismo que sustituyó al antiguo Sacmex— debe pagarse de forma bimestral para evitar acumulación de adeudos. ¿Qué sucede si no pagas por más de 20 años? Las autoridades capitalinas advierten que mantener un adeudo tan prolongado puede llevar a limitaciones en el suministro del vital líquido e incluso a sanciones, por lo que recomiendan regularizar la situación lo antes posible.

El pago del servicio de agua en la CDMX es obligatorio y bimestral, de acuerdo con autoridades capitalinas. / iStock

¿Qué consecuencias puede tener un adeudo de mucho tiempo?

Si una persona tiene recibos de agua vencidos desde hace 20 años, SEGIAGUA puede aplicar medidas como reducción del suministro o multas, dependiendo de cada caso y de la gestión de pagos pendiente. Aunque el servicio de agua es esencial, la falta de pago por tanto tiempo puede provocar que los usuarios caigan en un rezago difícil de recuperar sin ponerse al corriente.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua administra el cobro del servicio en la Ciudad de México. / iStock

¿Se puede negociar el pago de adeudos de agua?

Sí. Las autoridades ofrecen un convenio para pagar en parcialidades, aunque esta opción solo aplica para deudas de hasta 5 años de antigüedad. Para solicitarlo, es necesario acudir a las oficinas o realizar el trámite en el portal de SEGIAGUA con documentos como identificación oficial vigente, comprobante de domicilio reciente y formatos específicos que pide la dependencia. Este trámite no garantiza su aprobación y las autoridades tienen hasta 120 días naturales para responder.

Usuarios pueden consultar su estado de cuenta en línea para conocer si tienen recibos vencidos. / iStock

¿Cómo ponerse al corriente con pagos vencidos?

Para comenzar a saldar adeudos, puedes ingresar al portal oficial de SEGIAGUA, donde se encuentran los recibos vencidos y vigentes al ingresar el número de cuenta de 16 dígitos. Una vez consultados, el sistema muestra las opciones de pago disponibles, tanto en línea como en ventanillas bancarias con entidades como BBVA, Banorte o Santander.

El agua potable es un servicio esencial, pero su falta de pago puede generar consecuencias administrativas. / iStock
