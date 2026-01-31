Segunda muerte por sarampión en México: bebé de 1 año fallece en Tlaxcala por complicaciones

Un bebé de un año y un mes de edad falleció el viernes 30 de enero en Tlaxcala a causa de complicaciones asociadas al sarampión, confirmó la Secretaría de Salud estatal en un comunicado oficial. El menor, que vivía en la ciudad de Puebla, no tenía su esquema de vacunación completo contra la enfermedad.

Especialistas advierten sobre los riesgos de no vacunar a tiempo, principalmente en bebés y niñas y niños pequeños. / iStock

¿Qué sucedió con el bebé y cómo evolucionó la enfermedad?

El menor empezó a presentar síntomas compatibles con sarampión desde el 25 de enero, incluyendo fiebre. Dos días después desarrolló exantema, tos, conjuntivitis y adenomegalias, pero inicialmente recibió medicamentos sin valoración médica especializada. Ante el empeoramiento de su estado, su madre lo llevó primero al Hospital General de San Pablo del Monte y después fue trasladado al Hospital Infantil de Tlaxcala, donde se implementó el protocolo correspondiente para casos sospechosos. A pesar de los esfuerzos médicos, el menor falleció el 30 de enero por la progresión de la enfermedad. Este lamentable hecho representa el segundo deceso por sarampión en México en 2026, tras el registro de una primera muerte en Michoacán el pasado 23 de enero, según datos de la Secretaría de Salud.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves, especialmente en menores no vacunados. / iStock

¿Por qué es importante la vacunación contra el sarampión?

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus que puede transmitirse por vía aérea y afectar gravemente a quienes no están protegidos. Las autoridades sanitarias han enfatizado que tener el esquema de vacunación completo es clave para prevenir cuadros graves y muertes.

Según datos recientes, México ha registrado cientos de casos confirmados y miles sospechosos de sarampión en 2026, con varios estados con brotes activos. La vacuna triple viral (SRP) protege contra sarampión, rubéola y paperas y forma parte del esquema de vacunación infantil recomendado: normalmente se administra en dos dosis durante la infancia, y ante la actual situación de brote se han reforzado las medidas y ampliado la vacunación a edades más tempranas.

Autoridades de salud reiteran el llamado a mantener completo el esquema de vacunación infantil ante el aumento de casos de sarampión en México. / iStock

Mantener actualizado el esquema de vacunación de niñas y niños.

Acudir a los centros de salud o macrocentros de vacunación si se detectan dosis pendientes.

Estar atentos a síntomas como fiebre alta, tos, conjuntivitis y sarpullido.