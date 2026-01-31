Spotify lanza el “modo WhatsApp”: así podrás chatear y compartir música sin salir de la app

Spotify ha comenzado a desplegar una nueva herramienta dentro de su aplicación que refuerza su faceta social: el llamado modo WhatsApp. Esta función permite a los usuarios crear chats grupales directamente en Spotify para conversar, compartir canciones, audiolibros y mantener la comunicación sin tener que salir de la app.

Spotify activa una nueva función para sus usuarios. / iStock

¿Qué es y cómo funciona el modo WhatsApp en Spotify?

El modo WhatsApp en Spotify es una nueva funcionalidad que habilita la creación de chats grupales de hasta 10 participantes dentro de la propia plataforma. Estos grupos están pensados para que los usuarios puedan intercambiar recomendaciones de música o audiolibros y debatir en tiempo real con amigos y contactos.

Para acceder a esta función, sigue estos pasos dentro de la app: Abre Spotify.

Ingresa a la sección Mensajes.

Toca Crear grupo.

Añade hasta 10 participantes con los que hayas compartido contenido anteriormente.

Inicia la conversación y comparte música o audiolibros al instante.

El nuevo "modo WhatsApp" permite crear conversaciones dentro de la App de Spotify. / iStock

¿Por qué se llama “modo WhatsApp”?

Spotify ha bautizado esta función como modo WhatsApp porque replica la experiencia de los grupos de mensajería que millones de personas usan diariamente en WhatsApp: un espacio para conversar, compartir y coordinar con amistades o comunidades temáticas. Aunque no integra WhatsApp directamente, su diseño y flujo de interacción buscan acercarse a esa dinámica social de intercambio constante.

Ahora intercambiar contenido será más fácil. / iStock

Otras novedades sociales de Spotify

Esta actualización se suma a otras mejoras que la plataforma ha implementado con el objetivo de enriquecer la interacción entre usuarios, como la posibilidad de ver qué están escuchando tus contactos o intercambiar recomendaciones en tiempo real dentro de la misma app.