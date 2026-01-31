Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Vin Diesel confirma el final de "Rápidos y Furiosos" y revela título y fecha de estreno

Fast Forever será la cinta que cierre la historia principal de la franquicia iniciada en 2001. / @vindiesel
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 22:28 - 30 enero 2026
Tras más de dos décadas de acelerones y acción, la saga cinematográfica de Rápidos y Furiosos llegará a su conclusión

La icónica franquicia Rápidos y Furiosos está lista para su última carrera. Después de más de 20 años de velocidad, explosiones y lealtad familiar, se prepara para decir adiós. Vin Diesel confirmó que la franquicia llegará a su final con una última película, la cual ya tiene título oficial y fecha de estreno.

Vin Diesel confirmó que la saga de Rápidos y Furiosos llegará a su final con una última película. / IG @vidiesel

¿Cuándo se estrena "Rápidos y Furiosos 11"?

De acuerdo con el propio Vin Diesel, la película que cerrará la historia principal de la saga se titulará Fast Forever y se estrenará el 17 de marzo de 2028. Con este filme, la franquicia pondrá fin a una historia que comenzó en 2001 y que se convirtió en una de las más exitosas del cine de acción.

"Rápidos y Furiosos X" se estrenó en 2023. / Universal Studios

El mensaje de Vin Diesel y el peso emocional del final

El anuncio fue compartido por Vin Diesel a través de sus redes sociales, donde publicó una imagen acompañada de un mensaje que apeló directamente a la nostalgia de los fans. En él, recordó el legado de la saga y la importancia de los personajes que marcaron la historia, incluido Paul Walker, figura clave de las primeras entregas y quien falleció en un trágico accidente automovilístico el 30 de noviembre de 2013, fecha en la que ocurrían las grabaciones de Rápidos y Furiosos 7.

Paul Walker en su personaje de Brian O'Conner. / IG @paulwalker

¿Qué se sabe de la película final?

Fast Forever será la undécima entrega principal de la saga y funcionará como conclusión directa de los eventos de Fast X. Aunque aún no se han revelado detalles sobre la trama, se espera que la película cierre los arcos narrativos pendientes y conecte con los seguidores que han acompañado la historia desde el inicio.

El largo periodo entre estrenos —cinco años— apunta a una producción pensada como una despedida definitiva, más emocional que explosiva.

La última entrega llegará en 2028. / Netflix
