En imágenes: Funeral de Pedro Torres reúne a familiares y amigos en emotivo último adiós

Con flores y coronas este viernes 30 de enero de 2026, se llevó a cabo el funeral del influyente productor de televisión Pedro Torres en la Ciudad de México, donde familiares y colegas se reunieron para despedirlo con respeto y cariño tras su fallecimiento a los 72 años de edad.

Coronas florales llegan al recinto donde se realizó el funeral del productor Pedro Torres, como muestra de despedida y condolencias. / CONTRA: Georgina Sánchez

Un último adiós rodeado de familiares

Al funeral acudieron su exesposa, la actriz Lucía Méndez, con quien mantuvo una relación significativa y compartió la paternidad de su hijo Pedro Antonio, quien también estuvo presente para despedir a su padre.

Lucía Méndez y Pedro Antonio en el funeral de Pedro Torres. / CONTRA: Georgina Sánchez

Sobre Pedro Torres

Pedro Torres Castilla fue un reconocido productor y director mexicano cuya carrera incluyó la producción de programas icónicos como Big Brother México y Mujeres Asesinas, además de trabajos en videoclips y publicidad que marcaron época.

Torres fue un figura clave en la producción de videoclips musicales icónicos, entre ellos varios trabajos para Luis Miguel, incluyendo el legendario videoclip de “La Incondicional” (1988) y otros como “No sé tú” y “La media vuelta”, que ayudaron a definir la estética visual del cantante en la década de los 90 y consolidaron la carrera de ambos en el ámbito audiovisual.

Luis Miguel manda arreglo floral al funeral de Pedro Torres en CDMX. / CONTRA: Georgina Sánchez

Su familia confirmó que falleció en paz, tranquilo y lleno de fe, rodeado del amor de sus hijos, su madre y otros seres queridos que lo acompañaron en sus últimos momentos.

Pedro Torres Castillo fue un reconocido productor y director mexicano. / IG: @ptorres

Mensajes de despedida

Tras el anuncio de su muerte, Lucía Méndez publicó un mensaje emotivo en redes sociales, destacando a Torres como “un genio y visionario” y agradeciéndole por “el regalo más grande de su vida: su hijo”, resaltando la unión familiar que mantuvieron a pesar del paso del tiempo. Asimismo, su hijo Pedro Antonio compartió cartas de despedida llenas de cariño y gratitud por la figura paterna que representó para él.



Los restos de Pedro Torres serán cremados y trasladados a su tierra natal posteriormente.