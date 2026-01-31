Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Hoy No Circula sabatino 31 de enero: qué autos no pueden circular en CDMX y Edomex

El programa tiene como meta disminuir los niveles de contaminación ambiental en la zona metropolitana. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:55 - 30 enero 2026
Este sábado 31 de enero de 2026, quinto sábado del mes, el programa Hoy No Circula aplica restricciones específicas en la Ciudad de México y el Estado de México.

Si planeas salir este sábado 31 de enero, es importante que revises las restricciones del Hoy No Circula Sabatino en la zona metropolitana del Valle de México. Este quinto sábado del mes tiene reglas particulares sobre qué autos pueden circular y cuáles deberán “descansar”, vigentes desde las 05:00 hasta las 22:00 horas.

La restricción estará vigente en un horario de 5:00 a 22:00 horas. / iStock

¿Qué vehículos NO circulan este sábado 31 de enero?

De acuerdo con la normativa ambiental vigente, solo algunos automóviles tendrán restricción de circulación este sábado 31 de enero de 2026, debido a que es el quinto sábado del mes:

  • Vehículos con holograma 2

  • Autos foráneos con placas de otros estados o países

  • Unidades con permisos provisionales

Estos vehículos no podrán transitar en la Ciudad de México ni en municipios del Estado de México durante el horario del programa.

Solo algunos automóviles tendrán restricción debido a que es el quinto sábado del mes. / iStock

¿Quiénes SÍ pueden circular?

Este sábado están exentos de la restricción y pueden transitar libremente:

  • Vehículos con holograma 1

  • Automóviles con holograma 0 y 00

  • Vehículos eléctricos e híbridos

¿Dónde aplica el Hoy No Circula Sabatino?

La restricción se implementa en:

  • Ciudad de México (CDMX): todas las 16 alcaldías, desde Azcapotzalco hasta Xochimilco.

  • Estado de México (Edomex): los 18 municipios conurbados del Valle de México.

El incumplimiento del Hoy No Circula puede derivar en multas económicas y el envío del vehículo al corralón. / iStock

Las autoridades ambientales y de tránsito pueden imponer multas económicas a quienes no respeten el programa. En la Ciudad de México, la multa por incumplir el Hoy No Circula puede ir de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), aproximadamente entre 2 300 y 3 500 pesos, además de posibles sanciones adicionales.

Los vehículos con holograma 2, foráneos o con permisos provisionales no podrán circular. / iStock
