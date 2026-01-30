Rabia humana en México: síntomas, contagio y aumento de casos preocupa a autoridades sanitarias

Las autoridades sanitarias mantienen una alerta epidemiológica por rabia humana en México, luego de que se confirmaran nuevos casos en distintos estados y un reciente fallecimiento en Veracruz asociado al contacto con fauna silvestre.

Aunque México fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud como libre de rabia humana transmitida por perros, la enfermedad sigue presente cuando el contagio proviene de animales como murciélagos u otros silvestres.

La Organización Mundial de la Salud reconoce a México libre de rabia humana transmitida por perros. / iStock

¿Qué es la rabia humana?

La rabia es una enfermedad viral zoonótica que ataca el sistema nervioso central y, si no se trata de inmediato, puede causar encefalitis aguda y muerte.

Al presentarse los síntomas, la enfermedad no tiene cura conocida, por lo que la atención médica inmediata tras una posible exposición es fundamental para prevenir su avance.

La rabia humana es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso central si no se atiende a tiempo. / iStock

Síntomas que debes conocer

Los signos de rabia pueden aparecer días o incluso semanas después del contagio y suelen progresar rápidamente. Entre los más frecuentes están: Fiebre, dolor de cabeza y malestar general.

Dolor, ardor o comezón en el sitio de la mordedura.

Confusión, cambios de conducta o ansiedad.

Salivación excesiva y espasmos musculares.

Dificultad para tragar, hidrofobia (miedo al agua) y parálisis progresiva. Una vez presentes los síntomas neurológicos, la enfermedad es casi siempre mortal.

¿Cómo se contagia la rabia?

La rabia se transmite principalmente por contacto directo con la saliva de un animal infectado, sobre todo a través de mordeduras, arañazos profundos o si la saliva entra en contacto con heridas o mucosas. Los animales silvestres asociados al riesgo de contagio en México incluyen: Murciélagos, especialmente hematófagos.

Zorrillos (mofetas).

Zorros.

Perros o gatos domésticos no vacunados que hayan tenido contacto con fauna silvestre. Importante: El virus no se transmite por tocar a un animal que no esté infectado ni por contacto casual.

La atención médica inmediata tras una mordedura reduce significativamente el riesgo de complicaciones. / iStock

Casos recientes y alerta sanitaria en México

En enero de 2026 se confirmó la muerte de un hombre por rabia humana en el sur de Veracruz, tras haber sido mordido por un murciélago hematófago y no haber recibido atención médica oportuna. Registros epidemiológicos también señalan que entre 2024 y 2025 se documentaron al menos seis casos de rabia humana en México, con contagios relacionados principalmente con mordeduras de fauna silvestre en estados como Veracruz, Zacatecas y Jalisco.

¿Cómo prevenir la rabia humana?

Para reducir el riesgo de contagio, especialistas y autoridades recomiendan: Evitar el contacto con animales silvestres, vivos o muertos.

No manipular murciélagos, aunque parezcan inofensivos.

Vacunar regularmente a perros y gatos contra la rabia.

Lavar inmediatamente cualquier mordedura o arañazo con agua y jabón.

Acudir de urgencia a un centro de salud para recibir profilaxis postexposición si hay contacto con un animal posiblemente infectado.