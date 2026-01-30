Grammy 2026: lista completa de los artistas que se presentarán en vivo

La cuenta regresiva está en marcha para la edición número 68 de los Premios Grammy, que se celebrará este domingo 1 de febrero de 2026, y la lista de presentaciones en vivo promete una gala épica.

La transmisión se podrá seguir en YouTube y en el sitio oficial de la Academia de la Grabación, además de CBS y Paramount+. En México, los fans podrán verla a partir de las 17:00 horas (centro).

La ceremonia se celebrará este domingo 1 de febrero de 2026 / FB: @GRAMMYS

Line-up confirmado: de Gaga a The Marías

La lista de artistas que prenderán el escenario incluye a nuevos talentos y nombres que ya son leyenda. Aquí los confirmados:

Addison Rae

Alex Warren

KATSEYE

Leon Thomas

Lola Young

Olivia Dean

Sombr

The Marías

Sabrina Carpenter

Justin Bieber

Clipse & Pharrell Williams

Andrew Watt

Brandy Clark

Lukas Nelson

Lady Gaga

Post Malone

Reba McEntire

Duff McKagan

Slash

Lady Gaga estará de nuevo dentro de los Grammy / FB: @GRAMMYS

¡Regresa Justin Bieber con nuevo disco y Lady Gaga va por su novena vez!

Dos de los shows más esperados son:

Justin Bieber, quien regresa tras su última aparición en 2022. Este 2026 llega con cuatro nominaciones y se espera que interprete temas de su nuevo álbum “Swag”.

Lady Gaga, con su novena presentación en los Grammy, está nominada en siete categorías, una más que en 2011.

También habrá una presentación conjunta con los ocho nominados a Mejor Artista Nuevo: Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, Sombr y The Marías.

La señal se podra ver con el canal CBS y por streaming en Paramount+ / FB: @GRAMMYS

Homenajes que van a doler… y emocionar

El tradicional segmento “In Memoriam” contará con homenajes inolvidables:

Lauryn Hill interpretará temas en honor a D’Angelo y Roberta Flack. También participarán Imani, hija del artista, y su hermano Luther.

Ozzy Osbourne será recordado con una colaboración explosiva entre Post Malone, Andrew Watt, Chad Smith, Duff McKagan y Slash.

El regreso de Justin Bieber es de los esperado del año / FB: @GRAMMYS

Alfombra roja con todo el glam

La cobertura especial desde la red carpet estará a cargo de:

Cassie DiLaura , ganadora del Emmy.

Taylor Hale, ganadora de Big Brother.