Grammy 2026: lista completa de los artistas que se presentarán en vivo
La cuenta regresiva está en marcha para la edición número 68 de los Premios Grammy, que se celebrará este domingo 1 de febrero de 2026, y la lista de presentaciones en vivo promete una gala épica.
La transmisión se podrá seguir en YouTube y en el sitio oficial de la Academia de la Grabación, además de CBS y Paramount+. En México, los fans podrán verla a partir de las 17:00 horas (centro).
Line-up confirmado: de Gaga a The Marías
La lista de artistas que prenderán el escenario incluye a nuevos talentos y nombres que ya son leyenda. Aquí los confirmados:
Addison Rae
Alex Warren
KATSEYE
Leon Thomas
Lola Young
Olivia Dean
Sombr
The Marías
Sabrina Carpenter
Justin Bieber
Clipse & Pharrell Williams
Andrew Watt
Brandy Clark
Lukas Nelson
Lady Gaga
Post Malone
Reba McEntire
Duff McKagan
Slash
¡Regresa Justin Bieber con nuevo disco y Lady Gaga va por su novena vez!
Dos de los shows más esperados son:
Justin Bieber, quien regresa tras su última aparición en 2022. Este 2026 llega con cuatro nominaciones y se espera que interprete temas de su nuevo álbum “Swag”.
Lady Gaga, con su novena presentación en los Grammy, está nominada en siete categorías, una más que en 2011.
También habrá una presentación conjunta con los ocho nominados a Mejor Artista Nuevo: Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, Sombr y The Marías.
Homenajes que van a doler… y emocionar
El tradicional segmento “In Memoriam” contará con homenajes inolvidables:
Lauryn Hill interpretará temas en honor a D’Angelo y Roberta Flack. También participarán Imani, hija del artista, y su hermano Luther.
Ozzy Osbourne será recordado con una colaboración explosiva entre Post Malone, Andrew Watt, Chad Smith, Duff McKagan y Slash.
Alfombra roja con todo el glam
La cobertura especial desde la red carpet estará a cargo de:
Cassie DiLaura, ganadora del Emmy.
Taylor Hale, ganadora de Big Brother.
Puedes seguir el programa desde la alfombra roja en este link oficial de YouTube: 👉 Transmisión oficial Grammy 2026