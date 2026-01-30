Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Grammy 2026: lista completa de los artistas que se presentarán en vivo

La edición 68 estará cargada de sorpresas y la podrás ver con el canal de YouTube / FB: @GRAMMYS
Jorge Reyes
Jorge Reyes 15:02 - 30 enero 2026
La gala está cargada de talento: desde el regreso de Justin Bieber, hasta el homenaje a Ozzy Osbourne

La cuenta regresiva está en marcha para la edición número 68 de los Premios Grammy, que se celebrará este domingo 1 de febrero de 2026, y la lista de presentaciones en vivo promete una gala épica.

La transmisión se podrá seguir en YouTube y en el sitio oficial de la Academia de la Grabación, además de CBS y Paramount+. En México, los fans podrán verla a partir de las 17:00 horas (centro).

La ceremonia se celebrará este domingo 1 de febrero de 2026 / FB: @GRAMMYS

Line-up confirmado: de Gaga a The Marías

La lista de artistas que prenderán el escenario incluye a nuevos talentos y nombres que ya son leyenda. Aquí los confirmados:

  • Addison Rae

  • Alex Warren

  • KATSEYE

  • Leon Thomas

  • Lola Young

  • Olivia Dean

  • Sombr

  • The Marías

  • Sabrina Carpenter

  • Justin Bieber

  • Clipse & Pharrell Williams

  • Andrew Watt

  • Brandy Clark

  • Lukas Nelson

  • Lady Gaga

  • Post Malone

  • Reba McEntire

  • Duff McKagan

  • Slash

Lady Gaga estará de nuevo dentro de los Grammy / FB: @GRAMMYS

¡Regresa Justin Bieber con nuevo disco y Lady Gaga va por su novena vez!

Dos de los shows más esperados son:

  • Justin Bieber, quien regresa tras su última aparición en 2022. Este 2026 llega con cuatro nominaciones y se espera que interprete temas de su nuevo álbum “Swag”.

  • Lady Gaga, con su novena presentación en los Grammy, está nominada en siete categorías, una más que en 2011.

También habrá una presentación conjunta con los ocho nominados a Mejor Artista Nuevo: Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, Sombr y The Marías.

La señal se podra ver con el canal CBS y por streaming en Paramount+ / FB: @GRAMMYS

Homenajes que van a doler… y emocionar

El tradicional segmento “In Memoriam” contará con homenajes inolvidables:

  • Lauryn Hill interpretará temas en honor a D’Angelo y Roberta Flack. También participarán Imani, hija del artista, y su hermano Luther.

  • Ozzy Osbourne será recordado con una colaboración explosiva entre Post Malone, Andrew Watt, Chad Smith, Duff McKagan y Slash.

El regreso de Justin Bieber es de los esperado del año / FB: @GRAMMYS

Alfombra roja con todo el glam

La cobertura especial desde la red carpet estará a cargo de:

  • Cassie DiLaura, ganadora del Emmy.

  • Taylor Hale, ganadora de Big Brother.

Puedes seguir el programa desde la alfombra roja en este link oficial de YouTube: 👉 Transmisión oficial Grammy 2026

Música
