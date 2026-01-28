Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Premios Grammy 2026: ¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver?

Este domingo se llevará a cabo la entrega 68 de los Premios Grammy/AP
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 16:51 - 28 enero 2026
Bad Bunny aspira a ganar varias de las categorías más importantes como Álbum y Canción del Año

Si eres amante de la música, este fin de semana debes estar atento, pues se llevará a cabo la edición 68 de los Premios Grammy 2026, que reconoce a lo mejor de la industria musical a nivel mundial, con una fuerte presencia latina encabezada por Bad Bunny, quien está nominado en tres de las cuatro categorías más importantes.

La cita es este domingo 1 de febrero en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, donde se reunirán los artistas más destacados de la música para ser reconocidos por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación (The Recording Academy).

Este domingo se premiará a lo mejor de la música en el mundo/AP

La ceremonia tendrá a Trevor Noah como presentador por sexta y última ocasión consecutiva. La alfombra roja comenzará a las 4:00 PM, mientras que la gala iniciará a las 6:00 PM. En México, la transmisión podrá verse a través de TNT y la plataforma HBO Max.

¿Quiénes están nominados a los Premios Grammy 2026?

La edición 2026 de los Premios Grammy reúne a grandes figuras de la música, entre ellas Kendrick Lamar, quien lidera con nueve nominaciones, además de Lady Gaga, Jack Antonoff, Cirkut, Sabrina Carpenter y Leon Thomas.

Entre los artistas latinos, Bad Bunny destaca de manera especial, ya que con su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS compite en tres de las cuatro categorías principales.

Trevor Noah será el presentador de la noche por sexta vez consecutiva y última/IG: @trevornoah

Álbum del Año

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny

  • SWAG – Justin Bieber

  • Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

  • Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

  • MAYHEM – Lady Gaga

  • GNX – Kendrick Lamar

  • MUTT – Leon Thomas

  • CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator

Mejor Álbum Pop

  • SWAG – Justin Bieber

  • Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

  • Something Beautiful – Miley Cyrus

  • Mayhem – Lady Gaga

  • I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims

Grabación del Año

  • Abracadabra – Lady Gaga

  • Anxiety – Doechii

  • APT. – ROSÉ & Bruno Mars

  • DtMF – Bad Bunny

  • Manchild – Sabrina Carpenter

  • WILDFLOWER – Billie Eilish

  • luther – Kendrick Lamar & SZA

  • The Subway – Chappell Roan

Bad Bunny aspira a ganar tres de las cuatro categorías más importantes de los Grammy/IG: @debitirarmasfotos

Canción del Año

  • Golden – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

  • APT. – ROSÉ & Bruno Mars

  • Abracadabra – Lady Gaga

  • Anxiety – Doechii

  • DtMF – Bad Bunny

  • luther – Kendrick Lamar & SZA

  • Manchild – Sabrina Carpenter

  • WILDFLOWER – Billie Eilish

Mejor Artista Nuevo

  • Olivia Dean

  • KATSEYE

  • The Marías

  • Addison Rae

  • sombr

  • Leon Thomas

  • Alex Warren

  • Lola Young

Mejor Álbum de Música Urbana

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny

  • MIXTEIP – J Balvin

  • Ferxxo Vol X: Sagrado – Feid

  • Naiki – Nicki Nicole

  • EUB Deluxe – Trueno

  • Sinfónico (En vivo) – Yandel

Mejor Álbum de Rap

  • Let God Sort Em Out – Clipse

  • Glorious – GloRilla

  • God Does Like Ugly – JID

  • GNX – Kendrick Lamar

  • CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator

Mejor Actuación de Rap

  • Outside – Cardi B

  • Chains & Whips – Clipse, Pusha T y Malice con Kendrick Lamar y Pharrell Williams

  • Anxiety – Doechii

  • TV Off – Kendrick Lamar con Lefty Gunplay

  • Darling, I – Tyler, The Creator con Teezo Touchdown

Mejor Canción de Rap

  • Anxiety – Jaylah Hickmon (Doechii)

  • The Birds Don’t Sing – Gene Elliott Thornton Jr., Terrence Thornton, Pharrell Williams y Stevie Wonder Sticky – Aaron Bolton y colaboradores

  • TGIF – Lucas Alegria y colaboradores

  • TV Off – Kendrick Lamar y colaboradores

