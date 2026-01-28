Premios Grammy 2026: ¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver?
Si eres amante de la música, este fin de semana debes estar atento, pues se llevará a cabo la edición 68 de los Premios Grammy 2026, que reconoce a lo mejor de la industria musical a nivel mundial, con una fuerte presencia latina encabezada por Bad Bunny, quien está nominado en tres de las cuatro categorías más importantes.
La cita es este domingo 1 de febrero en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, donde se reunirán los artistas más destacados de la música para ser reconocidos por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación (The Recording Academy).
La ceremonia tendrá a Trevor Noah como presentador por sexta y última ocasión consecutiva. La alfombra roja comenzará a las 4:00 PM, mientras que la gala iniciará a las 6:00 PM. En México, la transmisión podrá verse a través de TNT y la plataforma HBO Max.
¿Quiénes están nominados a los Premios Grammy 2026?
La edición 2026 de los Premios Grammy reúne a grandes figuras de la música, entre ellas Kendrick Lamar, quien lidera con nueve nominaciones, además de Lady Gaga, Jack Antonoff, Cirkut, Sabrina Carpenter y Leon Thomas.
Entre los artistas latinos, Bad Bunny destaca de manera especial, ya que con su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS compite en tres de las cuatro categorías principales.
Álbum del Año
DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
SWAG – Justin Bieber
Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
MAYHEM – Lady Gaga
GNX – Kendrick Lamar
MUTT – Leon Thomas
CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator
Mejor Álbum Pop
SWAG – Justin Bieber
Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
Something Beautiful – Miley Cyrus
Mayhem – Lady Gaga
I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims
Grabación del Año
Abracadabra – Lady Gaga
Anxiety – Doechii
APT. – ROSÉ & Bruno Mars
DtMF – Bad Bunny
Manchild – Sabrina Carpenter
WILDFLOWER – Billie Eilish
luther – Kendrick Lamar & SZA
The Subway – Chappell Roan
Canción del Año
Golden – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
APT. – ROSÉ & Bruno Mars
Abracadabra – Lady Gaga
Anxiety – Doechii
DtMF – Bad Bunny
luther – Kendrick Lamar & SZA
Manchild – Sabrina Carpenter
WILDFLOWER – Billie Eilish
Mejor Artista Nuevo
Olivia Dean
KATSEYE
The Marías
Addison Rae
sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
Mejor Álbum de Música Urbana
DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
MIXTEIP – J Balvin
Ferxxo Vol X: Sagrado – Feid
Naiki – Nicki Nicole
EUB Deluxe – Trueno
Sinfónico (En vivo) – Yandel
Mejor Álbum de Rap
Let God Sort Em Out – Clipse
Glorious – GloRilla
God Does Like Ugly – JID
GNX – Kendrick Lamar
CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator
Mejor Actuación de Rap
Outside – Cardi B
Chains & Whips – Clipse, Pusha T y Malice con Kendrick Lamar y Pharrell Williams
Anxiety – Doechii
TV Off – Kendrick Lamar con Lefty Gunplay
Darling, I – Tyler, The Creator con Teezo Touchdown
Mejor Canción de Rap
Anxiety – Jaylah Hickmon (Doechii)
The Birds Don’t Sing – Gene Elliott Thornton Jr., Terrence Thornton, Pharrell Williams y Stevie Wonder Sticky – Aaron Bolton y colaboradores
TGIF – Lucas Alegria y colaboradores
TV Off – Kendrick Lamar y colaboradores