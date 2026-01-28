Justin Bieber anuncia su regreso a los escenarios con presentación especial en los Premios Grammy 2026

Justin Bieber, una de las figuras más influyentes de la música pop contemporánea, confirmó su regreso a los escenarios con una presentación especial en la ceremonia de los Grammy 2026, que se celebrarán el domingo 1 de febrero. Esta actuación será su primera aparición en la gala desde 2022, lo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores y el público musical internacional.

Justin Bieber, una de las figuras más influyentes de la música pop. / @lilbieber

¿Por qué es significativo el regreso de Justin Bieber en los Grammy?

Después de una temporada con menos presencia en espectáculos masivos, en parte por la cancelación de su gira mundial en 2022 y su enfoque en proyectos personales y grabación de música nueva, Bieber regresa a uno de los escenarios más prestigiosos de la industria.

Justin había tenido menos presencia en espectáculos masivos en los últimos años. / @lilbieber

La Recording Academy, organización responsable de los premios Grammy, confirmó que el artista será uno de los intérpretes de la gala televisada, algo que entusiasma tanto a fans como a audiencias globales que siguen la ceremonia.

Justin Bieber y su esposa Hailey Bieber. / @lilbieber

¿Qué nominaciones trae Justin Bieber y qué podría cantar?

Justin Bieber llega a los Grammy 2026 con cuatro nominaciones importantes por su más reciente álbum Swag, incluyendo:

Álbum del Año

MejorÁlbum Pop Vocal

Mejor Interpretación Pop Solista por “Daisies”

Mejor Interpretación R&B por “Yukon” Aunque aún no hay una confirmación oficial sobre qué canción interpretará en la ceremonia, medios especializados consideran que es probable que Bieber elija uno de sus temas más destacados de este ciclo, reforzando su regreso artístico.