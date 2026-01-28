Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Día de la Candelaria: ¿hay descanso oficial el 2 de febrero mientras se comen tamales?

Lo que debes saber sobre el Día de la Candelaria. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 15:24 - 28 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El lunes 2 de febrero de 2026 será día de descanso obligatorio para trabajadores y estudiantes en México, pero no por el Día de la Candelaria

El lunes 2 de febrero de 2026 será un día de descanso oficial en México, lo que representa uno de los primeros “puentes” del año para trabajadores y estudiantes. Aunque esta fecha coincide con el tradicional Día de la Candelaria, la razón por la que no se trabaja ese día responde a disposiciones de la Ley Federal del Trabajo (LFT) que mueven el descanso obligatorio de la Constitución Mexicana al lunes previo.

El lunes 2 de febrero de 2026 será un día de descanso oficial en México. / iStock

¿Por qué se descansa el 2 de febrero?

En México, la Ley Federal del Trabajo establece una lista de días de descanso obligatorio que, por ley, no requieren laborar ni asistir a clases y aplican tanto al sector público como al privado. Entre estas fechas se encuentra el 5 de febrero, que conmemora la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

Cuando esta conmemoración cae entre semana, la LFT permite recorrer el descanso al primer lunes de febrero, lo que en 2026 coincide con el 2 de febrero. Por ello, aunque el Día de la Candelaria sea una tradición cultural y religiosa muy arraigada, el descanso oficial no obedece directamente a esta celebración, sino al ajuste legal por la Constitución.

¿Qué significa este descanso?

Según lo contemplado en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), no habrá clases el lunes 2 de febrero en escuelas de educación básica —aunque este feriado coincide con la Candelaria— debido al ajuste en el calendario por el descanso obligatorio.

Además, la semana previa incluye más días sin clases por el Consejo Técnico Escolar, lo que conforma un período de cuatro días consecutivos sin actividades escolares: viernes 30 de enero, sábado 31, domingo 1 y lunes 2 de febrero.

No habrá clases el lunes 2 de febrero en escuelas de educación básica. / iStock

Para quienes laboran, la LFT indica que si trabajas el 2 de febrero de 2026, debes recibir pago triple: el salario diario normal más el doble adicional por ser un día de descanso obligatorio. Este derecho está respaldado por el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo.

La LFT indica que si trabajas el 2 de febrero de 2026, debes recibir pago triple. / iStock

¿Qué se celebra realmente el 2 de febrero en México?

El Día de la Candelaria es una festividad tradicional que se celebra cada 2 de febrero con raíces religiosas y culturales en México. Aunque no es un feriado oficial por sí mismo, es una fecha de gran importancia popular en la que, entre otras costumbres, se bendice al Niño Dios y es común compartir tamales entre familiares y amigos tras la Rosca de Reyes.

El Día de la Candelaria es una festividad tradicional que se celebra cada 2 de febrero. / iStock

Este día también representa una convergencia de tradiciones con profundas raíces culturales, donde la comida y la reunión familiar juegan un papel central en la celebración de un ciclo festivo que continúa después de las fiestas navideñas.

Últimos videos
Lo Último
14:50 ¡Vuelve la Liga MX! Cuándo y por dónde ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026
14:41 ¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
14:16 El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
14:07 ¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
13:30 Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
13:28 ¡No deja de anotar! Julián Quiñones se luce en empate de Al-Qadsiah contra el líder Al-Hilal
13:11 Alexis Vega revela que se quiso bajar el sueldo para seguir en Chivas
13:08 Trump elogia a Claudia Sheinbaum tras llamada: “México tiene una líder maravillosa”
12:43 Antonela Rocuzzo presume su amor por Argentina al lucir jersey
12:35 Randal Kolo Muani sufrió fuerte accidente en su Ferrari antes partido de Champions del Tottenham
Tendencia
1
Fórmula 1 Checo Pérez regresa a la pista: así le fue en los test de Barcelona
2
Contra ¿Cuáles son los nuevos motivos de despido justificado en México para 2026, según la LFT?
3
Contra ¿Cuándo llegará la nueva PlayStation 6? Hay cambio de fecha
4
Futbol OFICIAL: Mateusz Bogusz se va de Cruz Azul; así se dio la salida del polaco
5
Futbol Antonio Carlos Santos lanza críticas contra América: "Tienen que ganar todo; han fichado petardos"
6
Contra VIDEO: “¡Asesino, lárgate!”, increpan a Felipe Calderón durante foro en París
Te recomendamos
LIGA MX EQUIPOS ROTA
Futbol
29/01/2026
¡Vuelve la Liga MX! Cuándo y por dónde ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026
¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
Contra
29/01/2026
¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
Futbol Nacional
29/01/2026
El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
Contra
29/01/2026
¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
Contra
29/01/2026
Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
Julián Quiñones en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN
Futbol
29/01/2026
¡No deja de anotar! Julián Quiñones se luce en empate de Al-Qadsiah contra el líder Al-Hilal