Día de la Candelaria: ¿hay descanso oficial el 2 de febrero mientras se comen tamales?

El lunes 2 de febrero de 2026 será un día de descanso oficial en México, lo que representa uno de los primeros “puentes” del año para trabajadores y estudiantes. Aunque esta fecha coincide con el tradicional Día de la Candelaria, la razón por la que no se trabaja ese día responde a disposiciones de la Ley Federal del Trabajo (LFT) que mueven el descanso obligatorio de la Constitución Mexicana al lunes previo.

El lunes 2 de febrero de 2026 será un día de descanso oficial en México. / iStock

¿Por qué se descansa el 2 de febrero?

En México, la Ley Federal del Trabajo establece una lista de días de descanso obligatorio que, por ley, no requieren laborar ni asistir a clases y aplican tanto al sector público como al privado. Entre estas fechas se encuentra el 5 de febrero, que conmemora la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

Cuando esta conmemoración cae entre semana, la LFT permite recorrer el descanso al primer lunes de febrero, lo que en 2026 coincide con el 2 de febrero. Por ello, aunque el Día de la Candelaria sea una tradición cultural y religiosa muy arraigada, el descanso oficial no obedece directamente a esta celebración, sino al ajuste legal por la Constitución.

¿Qué significa este descanso?

Según lo contemplado en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), no habrá clases el lunes 2 de febrero en escuelas de educación básica —aunque este feriado coincide con la Candelaria— debido al ajuste en el calendario por el descanso obligatorio.

Además, la semana previa incluye más días sin clases por el Consejo Técnico Escolar, lo que conforma un período de cuatro días consecutivos sin actividades escolares: viernes 30 de enero, sábado 31, domingo 1 y lunes 2 de febrero.

No habrá clases el lunes 2 de febrero en escuelas de educación básica. / iStock

Para quienes laboran, la LFT indica que si trabajas el 2 de febrero de 2026, debes recibir pago triple: el salario diario normal más el doble adicional por ser un día de descanso obligatorio. Este derecho está respaldado por el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo.

La LFT indica que si trabajas el 2 de febrero de 2026, debes recibir pago triple. / iStock

¿Qué se celebra realmente el 2 de febrero en México?

El Día de la Candelaria es una festividad tradicional que se celebra cada 2 de febrero con raíces religiosas y culturales en México. Aunque no es un feriado oficial por sí mismo, es una fecha de gran importancia popular en la que, entre otras costumbres, se bendice al Niño Dios y es común compartir tamales entre familiares y amigos tras la Rosca de Reyes.

El Día de la Candelaria es una festividad tradicional que se celebra cada 2 de febrero. / iStock