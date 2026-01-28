¿Pago triple por trabajar el 2 de febrero de 2026? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

El próximo lunes 2 de febrero de 2026 es oficialmente un día de descanso obligatorio, pero si tienes que chambear ese día, la Ley Federal del Trabajo (LFT) tiene algo muy claro: te deben pagar el triple. Sí, así como lo lees.

Este día corresponde al descanso legal por la conmemoración del aniversario de la promulgación de la Constitución, que se recorre al primer lunes de febrero, según marca la ley.

Si trabajas el lunes 2 de febrero te deben pagar el triple

¿Qué dice el artículo 74?

La fracción correspondiente del artículo 74 de la LFT establece que el primer lunes de febrero es día de descanso obligatorio por la conmemoración del 5 de febrero. En 2026, ese día cae justo el 2 de febrero, por lo que es de observancia general en todo el país.

Esto no está sujeto a “acuerdos internos” ni a “lo que diga el jefe”. Es una obligación legal que aplica sin excepciones.

¿Y si me hacen trabajar?

Ahí entra el artículo 75, que protege a las personas trabajadoras cuando les toca chambear en un día festivo.

Este artículo señala que, si prestas servicios en día de descanso obligatorio, tienes derecho a recibir: Tu salario normal del dí a, más

El doble del salario diario adicional.

O sea, si vas a trabajar el 2 de febrero, te tienen que pagar tres veces tu sueldo diario.

El patrón tiene la obligación de un pago extra si laboras en días de descanso

¿A quién aplica?

Este esquema de pago aplica sin importar el tipo de contrato que tengas: por tiempo definido o indefinido, por semana o por quincena, e incluso si tus ingresos varían. Lo importante es que exista una relación laboral formal y pueda determinarse tu salario diario.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha sido clara en esto: no se puede cambiar este pago por descansos compensatorios si no se respeta la ley.

La Ley Federal del Trabajo te protege sino te quieren pagar tu día

¿Qué hago si no me pagan bien?

Si el patrón no te paga lo que marca la ley, puede enfrentar sanciones administrativas. Tú, como trabajador o trabajadora, puedes presentar una queja o pedir orientación ante las autoridades laborales o los centros de conciliación.

Además, te recomiendan guardar tus recibos de nómina y asegurarte de que el pago del día festivo esté bien identificado.

Conocer la ley, tu mejor defensa Conocer bien los artículos 74 y 75 de la LFT es clave para que no te den gato por liebre. Si trabajas el 2 de febrero de 2026, la ley te protege con un pago triple, así que haz valer tus derechos.