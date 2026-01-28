¿Reportan contingencia ambiental por frío? Así queda el Hoy No Circula del miércoles 27 de enero de 2026
No salgas sin revisar si tu vehículo puede circular o no este miércoles 27 de enero de 2026, o podrías llevarte una infracción o ir al corralón.
¿Qué vehículos no circulan y en qué horario?
Este miércoles la contingencia ambiental por frío no está contemplada, pero aun así NO podrán circular los vehículos con holograma 1 y 2, con engomado ROJO y terminación de placas 3 y 4, así como vehículos foráneos y con permisos.
Para los que NO aplican y que SÍ pueden circular este día son los vehículos con holograma 0 y 00, además de los híbridos y eléctricos.
El horario en que se aplica el Programa Hoy No Circula, tanto en la CDMX como en el Edomex, es de las 05:00 a las 22:00 horas.
¿De cuánto es la multa por no cumplir el Hoy No Circula?
En caso de que un vehículo circule el día que no le toca, puedes ser acreedor a una multa que va de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), que en pesos serían entre 2,075 a 3,113 pesos.
¿En qué municipios del Edomex es válido el Hoy No Circula?
Atizapán de Zaragoza
Coacalco de Berriozábal
Cuautitlán
Cuautitlán Izcalli
Chalco
Chicoloapan
Chimalhuacán
Ecatepec de Morelos
Huixquilucan
Ixtapaluca
La Paz
Naucalpan de Juárez
Nezahualcóyotl
Nicolás Romero
Tecámac
Tlalnepantla de Baz
Tultitlán
Valle de Chalco