Contra

¿Murió Chuponcito? Reportan ataque violento en Quintana Roo

En redes sociales el nombre de Chuponcito se ha vuelto tendencia en las últimas horas. | IG: @chuponcitoflores07
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 16:59 - 27 enero 2026
En redes sociales ha surgido mucha confusión acerca de si en verdad perdió la vida el famoso payaso y comediante

Durante las últimas horas, el nombre de Chuponcito se volvió tendencia en redes sociales, luego de que se reportara la muerte violenta de un hombre apodado así, lo que provocó confusión y llevó a muchos usuarios a asociar el caso con el payaso y comediante interpretado por Jorge Alberto Flores.

“Muere Chuponcito” fue la frase con la que más de uno se encontró al ingresar a redes sociales como X, Facebook e Instagram, acompañada de información que señalaba que la víctima había fallecido tras un ataque con arma de fuego y un incendio.

Muchos temieron que fuera cierta la información sobre la muerte de Chuponcito/IG: @chuponcitoflores07

¿Por qué se generó la confusión?

La confusión surgió debido a que el hombre asesinado era conocido con el mismo apodo que el popular payaso que ha participado en diversos programas de Televisa.

El ataque en Playa del Carmen

Fue el 25 de enero, alrededor de las 5:00 de la mañana, cuando se registró un acto violento en la colonia In House, en Playa del Carmen, Quintana Roo. De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados llegaron hasta el domicilio de un hombre de aproximadamente 40 años, apodado “Chuponcito”, a quien dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente incendiaron su vivienda.

Gracias a una llamada de auxilio por parte de vecinos, policías y paramédicos arribaron al lugar y encontraron a la víctima con quemaduras en el 90% de su cuerpo. Aunque fue trasladado a un hospital cercano, horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

El hombre asesinato en Playa del Carmen era apodado Chuponcito, por ello la confusión/X: @brocar73

Investigación en curso

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la escena del crimen, mientras que Bomberos de Playa del Carmen sofocaron las llamas. Por su parte, la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para dar con los responsables del asesinato de “Chuponcito”.

Vecinos señalaron únicamente que el hombre vivía desde hace tiempo en la zona, aunque dijeron desconocer a qué se dedicaba.

Chuponcito es un payaso interpretado por el comediante Jorge Alberto Flores/IG: @chuponcitoflores07

No se trata del payaso Chuponcito

Tras difundirse la noticia, en redes sociales comenzaron los mensajes de confusión dirigidos al comediante: “Chuponcito, ayúdanos a aclarar lo de la noticia falsa que se rumora de que falleciste”, “¿Se murió?”, “En paz descanse. Me caía súper bien, mis condolencias a su familia”.

Ante esta situación, es importante aclarar que el payaso Chuponcito NO murió. La víctima fue un hombre apodado de la misma manera, que residía en Playa del Carmen.

En sus redes sociales muchos fans de Chuponcito dudaron sobre la supuesta muerte del payaso/IG: @chuponcitoflores07

¿Qué dijo el verdadero Chuponcito?

Aunque Jorge Alberto Flores no ha emitido un desmentido directo sobre la falsa noticia, hace unas horas publicó un breve video en su cuenta de Instagram, en tono de broma, lo que para muchos de sus seguidores fue suficiente para confirmar que se encuentra sano y salvo.

