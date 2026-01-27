Detienen en Edomex a El Seven, presunto líder de una facción de La Familia Michoacana

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en coordinación con la Fiscalía del Estado de México, informó sobre la detención de Juan “N”, conocido como El Seven o El Siete, identificado como uno de los principales líderes de la organización criminal La Familia Michoacana.

El arresto se realizó durante un operativo conjunto en un inmueble ubicado en el municipio de Amecameca de Juárez, donde agentes de la Policía de Investigación (PDI) lograron ubicar y asegurar al presunto integrante del grupo delictivo, sin que se reportaran enfrentamientos.

De acuerdo con la información oficial, El Seven contaba con una orden de reaprehensión vigente por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, lo que permitió su captura y puesta a disposición de la autoridad judicial.

Las investigaciones también lo relacionan con la comisión de delitos de alto impacto en la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos, entre ellos extorsión, secuestro y homicidio, como parte de las operaciones atribuidas a la organización criminal.

¿Qué se sabe de El Seven y su situación jurídica?

Tras su detención, Juan “N” fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, donde quedó a disposición de un juez de control, quien en las próximas horas determinará su situación jurídica conforme a los elementos presentados por el Ministerio Público.

La Fiscalía capitalina subrayó que este aseguramiento forma parte de las acciones permanentes contra la delincuencia organizada y reiteró su compromiso de investigar y perseguir a quienes generan violencia, en coordinación con autoridades estatales y federales.

¿Qué es La Familia Michoacana?

La Familia Michoacana es una organización criminal que surgió en la década de 1980 en el estado de Michoacán, con presencia inicial en la región de Tierra Caliente. Con el paso del tiempo, el grupo amplió sus operaciones a diversas entidades del país.

De acuerdo con información de autoridades federales, en sus primeros años mantuvo vínculos con otros grupos criminales, lo que facilitó su expansión. Posteriormente, la organización rompió alianzas y protagonizó disputas violentas en estados como Guerrero, Morelos, Guanajuato, Querétaro, Jalisco y la Ciudad de México.

