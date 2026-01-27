Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Detienen en Edomex a El Seven, presunto líder de una facción de La Familia Michoacana

La captura de El Seven representa un golpe relevante a la estructura del grupo. | C4 Jimenez
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 17:32 - 27 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Seven es identificado por las autoridades como un objetivo relevante dentro de la estructura criminal de dicha organización

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en coordinación con la Fiscalía del Estado de México, informó sobre la detención de Juan “N”, conocido como El Seven o El Siete, identificado como uno de los principales líderes de la organización criminal La Familia Michoacana.

El arresto se realizó durante un operativo conjunto en un inmueble ubicado en el municipio de Amecameca de Juárez, donde agentes de la Policía de Investigación (PDI) lograron ubicar y asegurar al presunto integrante del grupo delictivo, sin que se reportaran enfrentamientos.

Autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México detuvieron a Juan “N”, alias El Seven, durante un operativo conjunto en Amecameca./ Expreso

De acuerdo con la información oficial, El Seven contaba con una orden de reaprehensión vigente por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, lo que permitió su captura y puesta a disposición de la autoridad judicial.

Las investigaciones también lo relacionan con la comisión de delitos de alto impacto en la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos, entre ellos extorsión, secuestro y homicidio, como parte de las operaciones atribuidas a la organización criminal.

¿Qué se sabe de El Seven y su situación jurídica?

Tras su detención, Juan “N” fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, donde quedó a disposición de un juez de control, quien en las próximas horas determinará su situación jurídica conforme a los elementos presentados por el Ministerio Público.

Juan “N” es señalado como presunto líder de una facción vinculada a la organización criminal La Familia Michoacana./ C4 Jimenez

La Fiscalía capitalina subrayó que este aseguramiento forma parte de las acciones permanentes contra la delincuencia organizada y reiteró su compromiso de investigar y perseguir a quienes generan violencia, en coordinación con autoridades estatales y federales.

La captura de El Seven se realizó por agentes de la Policía de Investigación en un inmueble del Estado de México./ Fiscalía CDMX

¿Qué es La Familia Michoacana?

La Familia Michoacana es una organización criminal que surgió en la década de 1980 en el estado de Michoacán, con presencia inicial en la región de Tierra Caliente. Con el paso del tiempo, el grupo amplió sus operaciones a diversas entidades del país.

De acuerdo con información de autoridades federales, en sus primeros años mantuvo vínculos con otros grupos criminales, lo que facilitó su expansión. Posteriormente, la organización rompió alianzas y protagonizó disputas violentas en estados como Guerrero, Morelos, Guanajuato, Querétaro, Jalisco y la Ciudad de México.

En años recientes, La Familia Michoacana ha sido señalada como una de las organizaciones delictivas más activas en el centro del país y fue incluida por Estados Unidos en la lista de organizaciones criminales designadas como terroristas, junto con otros cárteles mexicanos.

Últimos videos
Lo Último
14:52 “Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
14:38 ¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
14:36 Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
14:32 Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
14:20 ¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
14:18 ¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
14:04 Rechazo del Salón de la Fama a Bill Belichick desata críticas en el mundo de la NFL
13:39 Nicki Minaj se declara “fan número uno” de Donald Trump y anuncia millonaria donación para las “Cuentas Trump”
13:28 David Faitelson defiende a André Jardine de las críticas: "De los mejores entrenadores en la historia del América"
13:23 ¿Qué pasó el 28 de enero? La historia real detrás del corrido de Lamberto Quintero
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul definió lo que hará con Camilo Cándido para el Clausura 2026
2
Contra ¿Murió Chuponcito? Reportan ataque violento en Quintana Roo
3
Futbol ¿Viene Cristiano Ronaldo? Los requerimientos de Portugal para el CR7 juegue ante la Selección Mexicana
4
Selección Mexicana ¿Va al Mundial? Guillermo Ochoa apunta a volver a una convocatoria con México
5
Futbol Nacional América ya solicitó oficialmente su regreso al Estadio Azteca, ¿y Cruz Azul?
6
Contra Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX para este 28 de enero
Te recomendamos
Pumas habló sobre la llegada de Antuna
Futbol
28/01/2026
“Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Contra
28/01/2026
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
LIGA MX
28/01/2026
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Formula1
28/01/2026
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Jugadoras de Arsenal en celebración en la Semifinal contra AS FAR en la Women's Champions Cup | AP
Futbol
28/01/2026
¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
Contra
28/01/2026
¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026