Avalan otro cobro millonario a Grupo Salinas: debe pagar 67 millones más

La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó su cobro de inmediato. | FB: @RicardoSalinasPliego
Jorge Reyes
Jorge Reyes 16:00 - 27 enero 2026
El SAT multó a Nueva Elektra del Milenio por declarar pérdidas mayores a las reales

Ricardo Salinas Pliego ya no siente lo duro, sino lo tupido. A los más de 51 mil millones de pesos que aún debe al SAT, se le acaba de sumar otro cobro: 67 millones más que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya autorizó para su cobro inmediato.

La resolución fue publicada el pasado 22 de junio y se trata del octavo juicio fiscal que enfrentan las empresas del magnate. En este caso, el SAT multó a Nueva Elektra del Milenio por declarar pérdidas mayores a las reales en 2012.

Al dueño de TV Azteca le están cobrando otros 67 millones de pesos / FB: @RicardoSalinasPliego

El fallo revocó el amparo que la empresa había conseguido y devuelve el caso a un tribunal colegiado, pero solo para que dicte la nueva sentencia conforme a lo ya resuelto: pagar, sí o sí.

¿Y los 51 mil millones anteriores?

Además de estos 67 millones, Grupo Salinas sigue debiendo más de 51 mil millones, derivados de litigios fiscales desde 2008. La SCJN ya se ha pronunciado: todos los amparos fueron improcedentes, y es cuestión de tiempo para que el fisco cobre.

La Corte sigue avalando los cobros a Grupo Salinas / Redes Sociales

En conferencia, Sheinbaum confirmó que el grupo expresó su intención de pagar: “Esta misma semana deberá quedar definido el monto a liquidar con base en los descuentos a que por disposición de ley podrá hacerse acreedor Grupo Salinas”.

El descuento podría ser de hasta el 39%, si todo camina conforme al Código Fiscal de la Federación.

“Plantearon su deseo de pagar y en este momento están en mesas, no de negociación, porque no lo es, sino sobre el alcance de las disminuciones relacionadas con la ley”, informó la mandataria.
El Tío Richie ya anda negociando sus deudas ente al SAT / FB: @RicardoSalinasPliego

¿Y todavía falta más?

Aún está pendiente un noveno litigio en la Corte por otros 621.9 millones de pesos. Las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel ya traían el caso desde noviembre, pero lo retiraron de la lista porque sus criterios se contradecían entre sÍ.

Mientras tanto, en lo que se define si hay rebajas o no, la Corte, el SAT y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya cerraron filas: el grupo debe pagar lo que debe. Elektra, TV Azteca y compañía tendrán que sacar la cartera.

El empresario asegura que el Gobierno es injusto en sus cobros / FB: @RicardoSalinasPliego
