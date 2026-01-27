El dólar sigue cayendo en México: hoy martes 27 de enero de 2026 amanece en $17.31 pesos

El precio del dólar en México inició la jornada de este martes 27 de enero de 2026 en 17.31 pesos por unidad, manteniendo la tendencia bajista que ha marcado al tipo de cambio en los últimos días. La cotización refleja un nuevo fortalecimiento del peso mexicano frente al billete verde en el mercado interbancario. Este valor representa una ligera baja frente al cierre del lunes 26 de enero, cuando el dólar terminó la jornada en niveles cercanos a 17.50 pesos, de acuerdo con los registros más recientes. La diferencia confirma que el peso sigue ganando terreno en un entorno de menor presión cambiaria.

El dólar se cotiza promedio en $17.31 pesos por unidad/Google

Así arrancó el dólar hoy en México



Desde las primeras horas del día, el tipo de cambio mostró estabilidad con sesgo a la baja, ubicándose por debajo de la barrera de los 17.40 pesos. La cotización de 17.31 pesos por dólar se mantiene como uno de los niveles más bajos registrados en lo que va de enero. Este comportamiento ocurre en un contexto de menor volatilidad, luego de varias semanas marcadas por ajustes graduales y movimientos controlados en el mercado cambiario.

El dólar se sigue devaluando a nivel internacional/Pixabay

Precio promedio del dólar: compra y venta



En el promedio bancario de este martes, el dólar se vende en 17.5763 pesos, mientras que a la compra se ubica alrededor de 17.0182 pesos. Estos valores reflejan el margen habitual aplicado por las instituciones financieras respecto al tipo de cambio interbancario. La diferencia entre compra y venta sigue siendo moderada, lo que indica condiciones de mercado estables para quienes realizan operaciones en ventanilla.

Comportamiento del dólar en la última semana



Durante la última semana, el dólar ha mostrado una clara tendencia descendente, pasando de niveles cercanos a los 17.90 pesos a cotizaciones por debajo de 17.40. El movimiento acumulado confirma un fortalecimiento sostenido del peso mexicano. Este ajuste ha sido paulatino, sin sobresaltos, lo que sugiere que el mercado ha reaccionado de forma ordenada ante factores externos y locales, manteniendo un entorno de relativa calma cambiaria.

El valor del billete verde puede variar dependiendo cada institución bancaria/Pixabay

Precio del dólar en bancos hoy martes 27 de enero



En ventanillas bancarias, el dólar presenta los siguientes precios de referencia:

Banco Azteca Compra: $17.25 Venta: $17.54

BBVA Bancomer Compra: $16.51 Venta: $17.64

Banorte Compra: $16.10 Venta: $17.70

Santander Compra: $16.25 Venta: $17.95

Citibanamex Compra: $16.83 Venta: $17.77

Scotiabank Compra: $16.70 Venta: $18.20

Como es habitual, los precios varían dependiendo de la institución y del tipo de operación, aunque en general las ventas se mantienen por debajo de los 18 pesos.

Un peso fuerte que marca el cierre de enero