VIDEO: Atacan a balazos al secretario de Seguridad de Culiacán durante persecución en zona Aeropuerto

La mañana de este martes 27 de enero, el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, coronel Alejandro Bravo Martínez, fue blanco de un ataque armado mientras atendía un reporte por detonaciones de arma de fuego en el sector Aeropuerto de la capital sinaloense.

De acuerdo con información oficial, el mando policial se trasladó a la zona para coordinar las acciones operativas, lo que derivó en una persecución contra los presuntos responsables, quienes viajaban a bordo de una camioneta blanca y trataron de evadir a las autoridades.

La persecución y el intercambio de disparos ocurrieron en el sector Aeropuerto y la zona de Bachigualato, al norte de Culiacán./ X

Durante el intento de fuga, los agresores arrojaron ponchallantas y dispararon contra la unidad oficial, lo que provocó daños al vehículo en el que se trasladaba el secretario. No obstante, las autoridades confirmaron que Alejandro Bravo Martínez resultó ileso y se encuentra en buen estado de salud.

¿Cómo ocurrió el ataque y la persecución en Culiacán?

Los hechos se registraron en la zona de Bachigualato, específicamente sobre la avenida Ramón López Velarde, donde cámaras de seguridad captaron parte de la persecución. En las imágenes se observa cómo la camioneta oficial impactó contra dos vehículos que se encontraban estacionados frente a una escuela durante las maniobras operativas.

El secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, Alejandro Bravo Martínez, salió ileso tras un ataque armado durante un operativo policial./ FB

Durante el intercambio de disparos, un elemento de la policía municipal resultó lesionado por esquirlas del parabrisas. El agente fue trasladado a un hospital, donde recibe atención médica y su estado de salud fue reportado como estable y sin lesiones de gravedad.

El operativo concluyó con la detención de cuatro personas, a quienes se les aseguraron cuatro armas largas, equipo táctico y un vehículo. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que en las próximas horas determinará su situación jurídica.

Cámaras de seguridad captaron parte del operativo en el que se observa la persecución de los presuntos agresores./@blogdelosguachs

¿Quién es Alejandro Bravo Martínez, secretario de Seguridad de Culiacán?

El coronel Alejandro Bravo Martínez asumió el cargo como secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán el 17 de junio de 2025, tras rendir protesta ante el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil. Su llegada representó la incorporación de un perfil con formación castrense al frente de la policía municipal.

Desde su nombramiento, Bravo Martínez ha encabezado una estrategia enfocada en la supervisión directa en campo, la prevención del delito, la proximidad ciudadana y la coordinación entre corporaciones de seguridad, una práctica que lo ha mantenido presente en operativos de alto riesgo.