Contra

Ryan Wedding se declara no culpable en EU: de ex atleta olímpico a acusado de narcotráfico

Ryan Wedding, ex atleta olímpico canadiense, compareció ante una corte federal en Estados Unidos. | AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 12:27 - 27 enero 2026
Las autoridades estadounidenses acusan a Wedding de participar en una estructura criminal dedicada al narcotráfico

Ryan Wedding, ex atleta olímpico canadiense, compareció ante una corte federal en Estados Unidos donde se declaró no culpable de los cargos que se le imputan por presuntos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado, caso que ha llamado la atención por el contraste entre su pasado deportivo y las acusaciones en su contra.

Wedding, quien participó como esquiador en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, es señalado por autoridades estadounidenses como presunto integrante de una red dedicada al tráfico internacional de drogas, con operaciones que habrían involucrado grandes cantidades de estupefacientes.

Ryan Wedding, ex atleta olímpico canadiense, compareció ante una corte federal en Estados Unidos donde se declaró no culpable de los cargos en su contra./ X

Durante la audiencia inicial, el ex deportista rechazó los señalamientos y optó por enfrentar el proceso legal bajo la presunción de inocencia, mientras la fiscalía presentó de manera preliminar los delitos que se le atribuyen dentro de la investigación en curso.

De acuerdo con la acusación, Ryan Wedding estaría relacionado con actividades de conspiración para distribuir drogas, así como con otros delitos asociados al funcionamiento de organizaciones criminales. Las autoridades no han detallado públicamente todos los elementos del caso, ya que la investigación continúa abierta.

El caso de Ryan Wedding ha generado atención internacional por el contraste entre su pasado deportivo y el proceso judicial que enfrenta./ AP

¿De qué delitos acusan a Ryan Wedding en Estados Unidos?

Las autoridades estadounidenses acusan a Wedding de participar en una estructura criminal dedicada al narcotráfico, en la que presuntamente se coordinaban rutas, distribución y logística para el traslado de drogas. Estos cargos podrían implicar penas severas en caso de una eventual condena.

La fiscalía sostiene que el ex atleta habría tenido un papel relevante dentro de la organización, aunque será durante el proceso judicial cuando se presenten las pruebas correspondientes para sustentar o descartar dichas acusaciones.

El ex esquiador enfrenta acusaciones por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado en Estados Unidos./ FBI

¿Qué dijo su defensa sobre el proceso legal?

El abogado de Ryan Wedding informó que su cliente se entregó de manera voluntaria a las autoridades estadounidenses, hecho que fue destacado como una muestra de su disposición a enfrentar el proceso legal conforme a la ley.

La defensa señaló que Wedding confía en que podrá demostrar su inocencia y que se respetarán sus derechos durante todas las etapas del juicio. Asimismo, adelantó que se analizarán a detalle los señalamientos de la fiscalía antes de presentar una estrategia legal completa.

El caso ha generado amplio interés debido a la transformación pública de Ryan Wedding, quien pasó de representar a su país en competencias olímpicas a enfrentar acusaciones graves en tribunales estadounidenses.

Por ahora, el proceso continúa en etapa inicial y será en las próximas audiencias cuando se definan los siguientes pasos legales, mientras el ex atleta permanece sujeto a las decisiones de la corte conforme avanza el juicio.

La defensa de Ryan Wedding informó que el ex deportista se entregó de manera voluntaria a las autoridades estadounidenses./ FBI
