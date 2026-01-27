Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Guillermo del Toro se echa palomazo con mariachi durante el Festival de Sundance

Los asistentes respondieron con entusiasmo al palomazo. | Captura de pantalla
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 11:06 - 27 enero 2026
En los videos difundidos, el director aparece conviviendo con asistentes en un ambiente relajado, lejos del protocolo habitual

Guillermo del Toro acaparó la atención durante el Festival de Cine de Sundance 2026 no solo por su participación dentro de la programación oficial, sino por una serie de momentos informales que rápidamente se viralizaron en redes sociales. En los videos difundidos, el director aparece conviviendo con asistentes en un ambiente relajado, lejos del protocolo habitual del festival.

Guillermo del Toro se sumó a un mariachi y se echó un palomazo interpretando canciones tradicionales mexicanas./ Captura de pantalla

Las imágenes muestran al cineasta dentro de una cocina, preparando tortillas a mano y compartiendo tacos de aguacate con quienes se encontraban en el lugar. De acuerdo con personas presentes en el evento, Del Toro se involucró directamente en la preparación de los alimentos que se sirvieron durante la reunión.

Este gesto reforzó el tono cercano y amistoso del encuentro, donde el director convivió de manera directa con los asistentes, participando activamente en la dinámica del evento y compartiendo parte de la gastronomía mexicana.

Más tarde, el ambiente tomó un giro musical cuando Guillermo del Toro se sumó al mariachi que amenizaba la reunión, tomando el micrófono para interpretar varias canciones del repertorio tradicional mexicano, lo que generó sorpresa y aplausos entre los presentes.

¿Cómo fue el palomazo de Guillermo del Toro en Sundance?

Durante la velada, el cineasta interpretó clásicos de la música mexicana, entre ellos “La Bamba”, “La Malagueña”, “Ella”, “México Lindo y Querido” y “Canción Mixteca”. Su participación fue espontánea y se dio en un ambiente festivo, sin formar parte de la agenda oficial del festival.

Guillermo del Toro es un cineasta, guionista y productor mexicano, considerado una de las figuras más influyentes del cine contemporáneo/ AP

Los asistentes respondieron con entusiasmo al palomazo, mientras los videos del momento comenzaron a circular en plataformas digitales, donde usuarios destacaron la actitud relajada y el orgullo cultural del director mexicano.

Orgullo mexicano fuera de la pantalla

A lo largo de su carrera, Guillermo del Toro ha manifestado su apego a la cultura mexicana y su interés por compartirla en espacios internacionales. En Sundance 2026, esa conexión se hizo visible no solo a través de la música, sino también mediante la comida y la convivencia.

Los momentos protagonizados por el director se sumaron a la conversación del festival y mostraron una faceta cercana y auténtica, en la que Del Toro llevó un pedazo de México a uno de los encuentros cinematográficos más importantes del mundo.

El cineasta mexicano fue captado preparando tortillas a mano y ofreciendo tacos durante una reunión informal en Sundance./@TomiLaffly
