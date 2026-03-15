El Hugo Sánchez más personal en la presentación del libro: "El amor en tiempos de futbol"

La ciudad de Mérida en Yucatán acogió con enorme entusiasmo la presentación del libro "El Amor en Tiempos de Futbol" de nuestra corresponsal en Europa, Paola Herrera Rodríguez, que estuvo acompañada por Hugo Sánchez y su esposa, Isabel Martín, una de las protagonistas de un obra reúne nueve historias de amor vividas por grandes figuras del fútbol mexicano, contadas desde la voz de sus parejas. Un recorrido íntimo que revela el lado humano de ídolos como Javier Aguirre, Hugo Sánchez, Luis García, Jared Borgetti, Andrés Guardado, Gerardo Torrado, Miguel Layún, Tecatito Corona y Héctor Herrera, mostrando las emociones, sacrificios y vínculos que se construyen lejos de los reflectores.

Amor en Tiempos de Futbol | ESPECIAL

El acto tuvo la gran novedad de la presencia de la española Isabel Martín, que raramente se ha expresado públicamente sobre los 36 años que lleva acompañando la carrera de la leyenda mexicana. En el libro, Isabel cuenta muchas anécdotas desde los inicios de su noviazgo con Hugo Sánchez en aquel ya lejano 1990, año en el que Hugo alcanzó sus más grandes gestas, hasta pasajes más personales como la triste pérdida de su hijo Hugo Jr, en XXX.

“Siento que México tiene que aprender a valorarle más. Eso es lo que falta, porque yo sí estoy orgullosa. Cada día le admiro más”, reconoce en el libro una Isabel que ayer fue tan ovacionada como Hugo en un repleto Museo del Mundo Maya en el marco de la FILEY (Feria Internacional de la Lectura Yucatán). Los cerca de 500 espectadores presentes ovacionaron en varias ocasiones al Pentapichichi que se vio visiblemente emocionado.

Hugo Sánchez, Paola Herrera e Isabel Martín | ESPECIAL

La periodista yucateca Paola Herrera Rodríguez, autora del libro, que es la corresponsal de RÉCORD en Europa desde hace varios años, arrancó a Hugo Sánchez algunas anécdotas de su vida personal y profesional. El público se divirtió mucho cuando Hugo se refirió a la supuesta prepotencia que algunos le adjudican:

“Estoy seguro (dijo Hugo bromeando) que en esta sala hay gente mucho más mamona que yo, pero el problema es que no son famosos. Todos tenemos algo de mamones, y yo solo me considero así en un quince por ciento de mi carácter”.

El acto terminó con una cerrada ovación a los protagonistas y una firma de libros que se alargó por más de dos horas con Hugo Sánchez firmando pacientemente la obra de nuestra periodista Paola Herrera Rodríguez.