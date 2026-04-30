¿Se acerca a la Roma? Israel Reyes se encuentra en Italia previo a concentrar con el Tri

Cuando el río suena, agua lleva. Desde hace un par de semanas salieron a la luz los rumores sobre una supuesta salida de Israel Reyes, defensor del América, al Viejo Continente, específicamente a la Roma.

Ahora, de acuerdo con TUDN, el jugador multifuncional del América se encuentra en Roma, capital del país italiano. Pese a que el futbolista fue convocado para formar parte de la lista preliminar de Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo, Israel se hizo un tiempo para viajar a Roma, aunque las razones de su viaje son desconocidas.

Pese a que el jugador del equipo azulcrema tiene contrato vigente hasta 2028, la realidad es que su presencia en Coapa después del Mundial es casi nula. Israel Reyes podría estar en Roma para negociar una futura llegada a La Loba, tal y como lo hizo Héctor Moreno.

Israel Reyes, jugador del América | MEXSPORT

¿Cómo fue el Clausura 2026 de Israel Reyes?

Pese al semestre irregular de los dirigidos por André Jardine, Israel Reyes fue de los jugadores más destacados en América. En el Clausura 2026, el defensor americanista estuvo en 15 de los 17 juegos; jugó más de mil 300 minutos.

La presencia defensiva del lateral y central en el equipo hizo de la zaga azulcrema una de las más poderosas en el semestre. El equipo de André Jardine recibió 17 goles, empatando con Chivas, Pumas y Tijuana; Toluca fue la mejor defensiva con 16 tantos en contra.

Israel Reyes, jugador del América | MEXSPORT

Israel Reyes, un inamovible en Coapa

Desde su llegada en 2023, Israel Reyes se convirtió en un inamovible en el esquema azulcrema y una parte fundamental para el histórico Tricampeonato. El mexicano fue del agrado de André Jardine y su multifuncionalidad lo hizo uno de los mejores jugadores nacionales del momento.

Además de la regularidad en los 146 partidos que ha jugado en Coapa, Israel Reyes también se convirtió en una figura importante en la Selección Mexicana. El defensor mexicano ha sido del agrado de Javier Aguirre, por lo que su presencia en el Mundial 2026 es casi inminente.