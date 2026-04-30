¿El Diablo Viste a la Moda 2 tiene escena postcréditos? Esto debes saber

El regreso de Miranda Priestly y Andy Sachs a la pantalla grande se ha convertido en todo un evento digno de pasarela este 30 de abril, marcando el comeback de una historia que definió la moda, el drama laboral y hasta nuestras frases favoritas durante más de dos décadas. Sí, El Diablo Viste a la Moda 2 ya está en cines de México y, como era de esperarse, los fans están corriendo —literalmente— a verla.

En esta nueva entrega, la temida (y adorada) editora interpretada por Meryl Streep enfrenta algo más complicado que elegir el outfit perfecto: la crisis de los medios impresos en plena era digital. Runway ya no solo compite con revistas, ahora lucha contra algoritmos, redes sociales y tendencias que cambian más rápido que un cambio de vestuario en backstage.

Por su parte, Andy Sachs (Anne Hathaway) regresa con glow up incluido: ahora es una periodista consolidada, segura y con otra mentalidad. Su reencuentro con Miranda no solo revive viejos traumas… también deja claro que ahora el juego es de tú a tú, con respeto, competencia y mucho estilo.

El Diablo Viste a la Moda 2 se estrena este 30 de abril en todos los cines de México / Redes Sociales

¿Tiene escena postcréditos? Aquí viene el chisme

Y ahora sí, la pregunta que todos se hacen mientras agarran sus palomitas: ¿me quedo o me voy cuando empiezan los créditos? La respuesta es clara: NO hay escena postcréditos.

Sí, así como lo lees. Nada de escenas escondidas, nada de guiños sorpresa ni teasers para una tercera parte. Cuando la pantalla se pone en negro… puedes levantarte con toda la dignidad fashionista posible y salir del cine.

Al terminar la película, te puedes salir tranquilo, ya que no hay escenas sorpresas que hablen de una tercera parte / Redes Sociales

El director David Frankel decidió irse por la vieja escuela, apostando por un final elegante, cerrado y sin rodeos. Aquí no hay “quédate tantito más”, porque la historia termina cuando debe terminar. Punto.

Nostalgia, moda y drama… pero bien servido

La película ha sido bien recibida por la crítica, logrando un 78% en Rotten Tomatoes, lo que confirma que no solo vive de la nostalgia. La historia logra equilibrar ese drama corporativo con comedia inteligente que hizo famosa a la primera entrega, pero ahora con un toque más actual.

El guion de Aline Brosh McKenna no se va por lo fácil: respeta el legado original, pero también muestra una evolución en los personajes. Aquí vemos a leyendas enfrentando nuevos tiempos… y no todos los outfits les quedan igual de cómodos.

El mundo de la moda se está transformando en esta era digital y de eso se habla un poco en la trama / Redes Sociales

Además, el regreso de Emily Blunt y Stanley Tucci es justo lo que necesitábamos: sarcasmo, elegancia y comentarios que podrían destruirte… pero con clase.

Ojo con los detalles (porque sí hay sorpresas)

Aunque no hay escena postcréditos, eso no significa que no haya momentos para comentar en redes. Durante las secuencias de pasarela hay cameos musicales que están dando de qué hablar, sumando ese toque moderno que conecta con la industria actual.

Esos pequeños detalles hacen que la película se sienta fresca sin perder su esencia. Porque sí, Runway sigue siendo Runway… pero ahora también entiende lo que pasa en TikTok.

El director David Frankel decidió irse por la vieja escuela, apostando por un final elegante, cerrado y sin rodeos / Redes Sociales

Un final digno… sin necesidad de extras

Al final, El Diablo Viste a la Moda 2 hace algo que pocas películas se atreven hoy: cerrar su historia sin depender de sorpresas finales. Y lo hace bien. Es elegante, nostálgica, divertida y lo suficientemente inteligente como para no necesitar una escena extra que te obligue a quedarte sentado otros 10 minutos.